Самопроголошені Південна Осетія та Абхазія підтримали легітимізацію "республік" бойовиків

Президент Росії Володимир Путін ввечері 21 лютого визнав незалежність "квазіреспублік" на Донбасі. Його рішення підтримав голова окупованої Росією Південної Осетії, а також згодом і окупованої Росією Абхазії.

Про це повідомили російські ЗМІ. "Привітав" так звану "незалежність псевдореспублік" першим Анатолій Бібілов – він очолює окуповану Росією частину Грузії – Південну Осетію.

Важливо Путін оголосив про "визнання" незалежності бойовиків Донбасу

"Привітав" "легітимізацію" утворень бойовиків і Башар Асад

Аналогічне рішення і в самопроголошеній Абхазії. Раніше рішення Путіна схвалив і президент Сирії Башар Асад.

Зазначимо, що Путін вдень 21 лютого скликав засідання Радбезу Росії, де заслухав керівництво країни щодо питання Донбасу. Причиною цього стало звернення ватажків донецьких та луганських найманців – Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника.

Про визнання "псевдореспублік" Путін повідомив під час звернення

Ввечері Путін виступив з майже годинним зверненням до російського народу. Наприкінці цього і було оголошено про визнання "квазіреспублік". Ба більше, Путін одразу підписав договори про співпрацю та дружбу з Пушиліним та Пасічником.

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Тим часом низка європейських країн засудила рішення Путіна. Це, наголошують на Заході, означає фактичний вихід Москви з мінських домовленостей. З гострою реакцією виступили і в НАТО.