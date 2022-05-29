Саморуйнівна війна Росії: чого досягнув Кремль за 3 місяці

Три місяці саморуйнівної війни Росії. Від самого початку так званої "спецоперації" (в термінології російської влади) було зрозуміло, що прагнення хворого на війну і мріями за СРСР Путіна супроводжуватиметься/закінчиться, якщо не знищенням, то ослабленням (за всіма напрямками) самої РФ.

Дивіться, яку "спецоперацію" провернув Кремль:

Росію вигнали з багатьох світових інституцій, і цей процес триває (ВООЗ ухвалила резолюцію, що дозволяє призупинити членство РФ). Як і вигнали з усіх чемпіонатів та конкурсів.

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Санкції, які й надалі наростають. Наразі обговорюється шостий пакет санкцій (з ембарго нафти). Арешт майна фізосіб та юросіб, у тому числі членів сім'ї та найближчого оточення Путіна. Блокування половини рахунків Центробанку, відхід всіх великих західних компаній із Росії, технологічна ізоляція економіки та подальше її руйнування. Перетворення "другої армії у світі" на "другу армію з кінця". Тисячі спаленої техніки, крейсер "Москва", що пішов на дно, убиті та поранені, кількість яких російська влада приховує. І навпаки – посилення в рази української армії на всіх напрямках. Розширення НАТО (Фінляндія та Швеція) та перегляд оборонної політики низкою країн. Активізація українського руху до ЄС. Об'єднання Заходу (США та ЄС). Зросла залежність Росії від Китаю.

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"Дерусифікація" Росії (як розлюднення). Звірі з бурятськими мордами в Бучі, геноцид із фільтраційними таборами в Маріуполі, повсюдні крадіжки "другої армії" показали справжнє обличчя Росії. Якщо "пароль" України – це "Слава Україні! Героям слава!", то пароль Росії – "Красти, бухати, вбивати!".

І ось я думаю: з якої мотивації взагалі виходили в Росії, починаючи цю війну? Ну, навіть якби вони у своїх найзапекліших мріях відродили совок, то щоб що? Що далі? Якщо технологічна залежність від Заходу знерухомлює будь-яке виробництво – вони там лише цвяхи збираються свої випускати.

Адже знали, що санкції Заходу за вторгнення будуть запеклі – власне, численні раунди переговорів на початку цього року були якраз про це, про доведення позиції Заходу щодо відповіді у разі вторгнення.

Не знаю, що думати прямо: може, найбільший провал з інформуванням не 5-го відділу ФСБ, а відділу, який працював із Заходом? Була ілюзія та ставка на розкол усередині та між США та ЄС. Хоча, куди гірше може спрацювати російська розвідка, ніж у напрямку України.

Загалом, проблему з управлінським рішенням у Росії доведено до апогею.

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