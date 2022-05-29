Саморуйнівна війна Росії: чого досягнув Кремль за 3 місяці
Джерело:фейсбук Олесі Яхно
Три місяці саморуйнівної війни Росії. Від самого початку так званої "спецоперації" (в термінології російської влади) було зрозуміло, що прагнення хворого на війну і мріями за СРСР Путіна супроводжуватиметься/закінчиться, якщо не знищенням, то ослабленням (за всіма напрямками) самої РФ.
Дивіться, яку "спецоперацію" провернув Кремль:
- Росію вигнали з багатьох світових інституцій, і цей процес триває (ВООЗ ухвалила резолюцію, що дозволяє призупинити членство РФ). Як і вигнали з усіх чемпіонатів та конкурсів.
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- Санкції, які й надалі наростають. Наразі обговорюється шостий пакет санкцій (з ембарго нафти). Арешт майна фізосіб та юросіб, у тому числі членів сім'ї та найближчого оточення Путіна.
- Блокування половини рахунків Центробанку, відхід всіх великих західних компаній із Росії, технологічна ізоляція економіки та подальше її руйнування.
- Перетворення "другої армії у світі" на "другу армію з кінця". Тисячі спаленої техніки, крейсер "Москва", що пішов на дно, убиті та поранені, кількість яких російська влада приховує. І навпаки – посилення в рази української армії на всіх напрямках.
- Розширення НАТО (Фінляндія та Швеція) та перегляд оборонної політики низкою країн. Активізація українського руху до ЄС. Об'єднання Заходу (США та ЄС). Зросла залежність Росії від Китаю.
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- "Дерусифікація" Росії (як розлюднення). Звірі з бурятськими мордами в Бучі, геноцид із фільтраційними таборами в Маріуполі, повсюдні крадіжки "другої армії" показали справжнє обличчя Росії. Якщо "пароль" України – це "Слава Україні! Героям слава!", то пароль Росії – "Красти, бухати, вбивати!".
І ось я думаю: з якої мотивації взагалі виходили в Росії, починаючи цю війну? Ну, навіть якби вони у своїх найзапекліших мріях відродили совок, то щоб що? Що далі? Якщо технологічна залежність від Заходу знерухомлює будь-яке виробництво – вони там лише цвяхи збираються свої випускати.
Адже знали, що санкції Заходу за вторгнення будуть запеклі – власне, численні раунди переговорів на початку цього року були якраз про це, про доведення позиції Заходу щодо відповіді у разі вторгнення.Не знаю, що думати прямо: може, найбільший провал з інформуванням не 5-го відділу ФСБ, а відділу, який працював із Заходом? Була ілюзія та ставка на розкол усередині та між США та ЄС. Хоча, куди гірше може спрацювати російська розвідка, ніж у напрямку України.
Загалом, проблему з управлінським рішенням у Росії доведено до апогею.
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