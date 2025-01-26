У Бразилії блискавка вдарила прямо в борт літака
- У міжнародному аеропорту Сан-Паулу-Гуарульюс блискавка вдарила у борт літака British Airways.
- Після інциденту борт направили на обов'язковий огляд.
У Бразилії в борт літака British Airways вдарила блискавка. Неймовірне явище вдалося зафіксувати на відео.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на FOX Weather.
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Блискавка вдарила у борт літака
У міжнародному аеропорту Сан-Паулу-Гуарульюс блискавка влучила у борт літака British Airways. Неймовірне явище на відео зафіксував пасажир, який чекав в будівлі на свій рейс.
Чоловік розповів, що тоді Сан-Паулу накрив шторм, і аеропорт призупинив усі рейси. Чоловік бачив, що насувається негода, тому вирішив познімати, що відбувалося за вікном.
Коли я дивився у вікно, то бачив, що поблизу аеродрому б'є блискавка. Тому я вирішив зробити кілька кадрів, подумавши, що було б добре зняти наш літак. І раптом удар стався просто на моїх очах,
– розповів автор відео.
На відео вдалося зафіксувати момент, як блискавка влучає у руль направлення літака. Після влучання блискавка кілька разів спалахнула. На щастя, внаслідок цього інциденту ніхто не постраждав.
Блискавка влучила в літак: дивіться відео
Цікаво, що, за даними Національної метеорологічної служби, комерційні літаки, такі як на відео, у середньому потрапляють під удари блискавки лише один або два рази на рік.
Літак витримав удар блискавки, пожежі не сталося. Однак після удару його направили на обов'язковий огляд.