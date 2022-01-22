Санду розповіла, чи слід Україні непокоїтись через війська Росії у Придністров'ї
Джерело:PRO TV
За даними української розвідки, Росія готує провокації проти нашої держави зі сторони Придністров'я. Водночас президента Молодови Сайя Санду переконує, що няких змін на цій території поки не зафіксували.
Модова моніторить ситуацію в Придністров'ї. Про це Майя Санду заявила в інтерв'ю.
Що цьому передувало Росія хоче спровокувати Україну для конфлікту зі сторони Придністров'я, – розвідка
Санду переконує, що небезпеки поки немає
Президентка Молдови заявила, що ситуацію в Придністров'ї моніторять усіма можливими засобами. Перешкодою стає те, що влада Кишинева не має доступу на територію псевдореспубліки. Водночас згідно з тими даними, як вдалося отримати, Санду переконує, що ситуація в Придністров'ї залишається незмінною.
У нас немає доступу до Придністровського регіону, щоб точно сказати, що там відбувається. Ми не можемо точно сказати, скільки там зараз російських військовослужбовців. Але ми моніторимо ситуацію. У нас немає інформації про те, що щось змінилося в порівнянні з тим, що було раніше. Змін ми не бачимо, немає причин для більшого занепокоєння,
– заявила Санду.
Водночас президентка Молдови вкотре наголосила, що перебування російських військ на території Молдови суперечить Конституції країни.
Загроза провокацій з Придністров'я: що відомо
- З жовтня 2021 року в Україні та в західних країнах говорять про загрозу повномасштабного вторгнення Росії.
- За даними американської розвідки, Росія хоче вдатися до провокацій, щоб "створити причину для вторгнення".
- У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що до провокацій Росія може долучити псевдореспубліку на території Молдови – Придністров'я.
- Тамтешні війська готують до нібито українських провокацій.
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