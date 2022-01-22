Санду розповіла, чи слід Україні непокоїтись через війська Росії у Придністров'ї

За даними української розвідки, Росія готує провокації проти нашої держави зі сторони Придністров'я. Водночас президента Молодови Сайя Санду переконує, що няких змін на цій території поки не зафіксували.

Модова моніторить ситуацію в Придністров'ї. Про це Майя Санду заявила в інтерв'ю.

Що цьому передувало Росія хоче спровокувати Україну для конфлікту зі сторони Придністров'я, – розвідка

Санду переконує, що небезпеки поки немає

Президентка Молдови заявила, що ситуацію в Придністров'ї моніторять усіма можливими засобами. Перешкодою стає те, що влада Кишинева не має доступу на територію псевдореспубліки. Водночас згідно з тими даними, як вдалося отримати, Санду переконує, що ситуація в Придністров'ї залишається незмінною.

У нас немає доступу до Придністровського регіону, щоб точно сказати, що там відбувається. Ми не можемо точно сказати, скільки там зараз російських військовослужбовців. Але ми моніторимо ситуацію. У нас немає інформації про те, що щось змінилося в порівнянні з тим, що було раніше. Змін ми не бачимо, немає причин для більшого занепокоєння,

– заявила Санду.

Водночас президентка Молдови вкотре наголосила, що перебування російських військ на території Молдови суперечить Конституції країни.

Загроза провокацій з Придністров'я: що відомо

З жовтня 2021 року в Україні та в західних країнах говорять про загрозу повномасштабного вторгнення Росії.

За даними американської розвідки, Росія хоче вдатися до провокацій, щоб "створити причину для вторгнення".

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що до провокацій Росія може долучити псевдореспубліку на території Молдови – Придністров'я.

Тамтешні війська готують до нібито українських провокацій.

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