У Кремлі істерика: як Україна феєрично вдарила по економічному серцю Росії і які будуть наслідки

Сили оборони уразили низку об'єктів у Санкт-Петербурзі на тлі відкриття Економічного міжнародного форуму. Експерти кажуть, що українська атака була однією з найпоказовіших.

Річ у тім, що Петербурзький міжнародний економічний форум є не менш важливою подією в Росії, ніж парад до "дня перемоги". Саме тому провал ППО є вкрай болючим для Путіна. Спеціально для 24 Каналу експерти розібрали, які ж наслідки для Кремля матиме успішна атака Сил оборони.

Цікаво також Спрямовують тисячі дронів у тил Росії одночасно: CNN показали секретний софт ГУР

Яке значення має атака на Петербург?

Місце для українських ударів по Санкт-Петербургу є невипадковим та дуже вдалим, каже політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, резервуари з нафтою, по яких влучили дрони, розташовані в порту Петербурга – у центрі міста. Фактично з усіх найважливіших місць Петербурга чудово видно ці резервуари.

Так само з будь-якої точки набережної Петербурга видно і порт Кронштадт, де дрони вгатили по корвету "Бойкий".

Найцікавіше, що нафтовий термінал розташований поруч з аеропортом Пулково – єдиним у Петербурзі. Тобто всі гості, які прилетіли для участі у форумі, ще під час посадки насамперед бачили резервуари та корабель у вогні. Ідеальне видовище для початку ділової поїздки,

– зіронізував політтехнолог.

Також варто відзначити, що не всі гості, які мали відвідати Петербурзький економічний форум, долетіли до місця призначення. Річ у тім, що аеропорт Пулково вночі та вранці 3 червня закрили через дронову небезпеку. Багато рейсів скасували та перенесли.

"Частина гостей – це багаті люди, які летіли приватними літаками, а в них немає необмеженого запасу палива. Вони могли просто розвернутися і більше не повернутись. Всі бачать, що щось горить, є небезпека, то навіщо себе наражати ще більше? А гості, що таки прибули, робили селфі прямо на борту літаків, фіксуючи палахкотіння міста під собою", – зауважив Шейтельман.

До того ж гості Економічного форуму робили фото на тлі резервуарів у вогні, адже нафтовий термінал розташований фактично навпроти. Очевидно, що специфічний запах від масштабних пожеж також відчували не лише петербуржці, але й гості міста, що прибули на форум.

Показово й те, що на Петербурзькому економічному форумі має виступити й сам Володимир Путін.

Ми невипадково обрали цей захід. Це найбільший бізнесовий форум у Росії, туди вкладають неймовірні кошти. Його вважають найпрестижнішою подією в Росії. Так, є парад перемоги, але це військово-політичне дійство, а ось форум – з погляду бізнесу – є найвизначнішим. Ми вдарили по головному економічному серцю Росії,

– пояснив політтехнолог.

Раніше на Петербурзький економічний форум приїжджали гості високого штибу – канцлер Німеччини, прем'єр-міністр Японії тощо. Однак після російської агресії публіка там дещо інша. Серед визначних гостей – представники "Талібану".

Наслідки атаки на Санкт-Петербург: дивіться відео

Чому в Росії почали панікувати?

Військовослужбовець ЗСУ, журналіст Євген Чечеринда також наголосив на тому, що удари по Санкт-Петербурзі саме в день початку Економічного форуму були добре спланованою операцією. Особливо примітно, що цей захід фокусується на бізнесі, економічному розвитку та безпеці.

Україна ж продемонструвала, що ніякої безпеки не існує, а, отже, жодного розвитку чи інвестицій у російську економіку бути не може. Який бізнес вкладатиме навіть у тилові регіони Росії? Зараз українські дрони долітають до Уралу і не лише. Ні про який економічний розвиток уже не мовиться,

– наголосив Чечеринда.

Військовий також звернув увагу на виступ ідеолога Кремля Олександра Дугіна. Він заявив, що в Росії є декілька шляхів виходу з ситуації, серед яких – використання ядерної зброї. Це Дугін окреслив як позитивний сценарій для Москви. За його словами, Росія опинилась у такій ситуації, як політичній, так і військовій, що перемогти вона може, лише використавши зброю масового ураження.

Цікаво, що напередодні депутат Держдуми Росії Андрій Гурульов повідомив, що через складну ситуацію на фронті Росія готується до неминучої мобілізації, однак і вона не дасть змогу здобути перевагу. Все через перевагу України у дронах, тому мобілізація лиш збільшить російські втрати.

"Фактично російська верхівка готує своє населення до можливого програшу. Водночас наголошує, що розв'язати всі проблеми можна через використання ядерної зброї. Це істерія", – додав військовий.

Росія в глибокій кризі через війну: дивіться відео

Путін осоромився перед важливою публікою

Значення атаки по об'єктах у Петербурзі на тлі проведення Економічного форуму неможливо переоцінити, вважає військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко. Символічні та репутаційні наслідки таких ударів є очевидними.

На форум запросили багато діячів різного роду, які, на жаль, не гребують їхати до Росії та обговорювати бізнес-проєкти та інвестиції. І ось лунає повітряна тривога, летять дрони та відбуваються удари, які Росія пропускає. Це показово. Путін просто осоромився перед усіма, кому потім розказуватиме про російську міць та привабливість Росії,

– наголосив військовий.

Російський диктатор низько впав перед тими, хто ще погоджувався приїжджати на Економічний форум. Наслідки від таких атак не просто є репутаційними, але й матимуть практичний ефект.

"Нафтовий термінал (по якому вдарила Україна, – 24 Канал) є сучасним, відремонтованим, великим. Там чимало резервуарів із нафтопродуктами, які потім ідуть на експорт. Тому такі наші удари – це серйозні збитки", – пояснив Мусієнко.

До того ж уражений і корвет "Бойкий" Балтійського флоту Росії. Корабельна компонента загалом є дорогою. Виробництво і ремонт коштують значних грошей. Та, зрештою, українські удари часто стають смертельними для російських кораблів, тобто навіть не підлягають ремонту. Таку втрату також не варто недооцінювати.

"Добратися до Кронштадта, який у Росії вважають символічним та дуже важливим, це, безумовно, серйозне досягнення й демонстрація наших спроможностей", – підсумував Мусієнко.

Як Україна присоромила Путіна: перегляньте відео

Що ще відомо про Економічний форум у Петербурзі на тлі атаки України?

Удари українських дронів змусили почати Економічний форум у Санкт-Петербурзі з відключенням інтернет-зв'язку. У Центрі протидії дезінформації повідомили, що у місті фіксують масштабні збої у роботі інтернету: не працюють мобільні застосунки, нестабільно працюють навіть сайти з так званого білого списку – затверджені у Росії ресурси, які мають працювати без зв'язку. Ймовірно, перебої з інтернетом триватимуть до закінчення Економічного форуму.

Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що атака Сил оборони зламала один із великих міфів Росії. З'ясувалося, що незахищеними є навіть пріоритетні для Путіна міста, зокрема його рідний Санкт-Петербург. Очевидно, що на тлі таких ударів розповіді росіян про економічний розвиток та могутність Росії звучатимуть абсурдно для гостей Петербурзького економічного форуму.

До речі, навіть російські ЗМІ визнали провал роботи ППО у Петербурзі. Не виключено й те, що росіяни просто не очікували, що українські дрони таки вдарять по важливому для Путіна місту, тому навіть не готували повноцінний захист міста.