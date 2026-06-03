Санкт-Петербург у вогні: росіяни діляться "гарячими" кадрами з місця події

Уночі та під ранок 3 червня росіяни повідомили про атаку дронів та, імовірно, ракет на Санкт-Петербург. За попередніми даними, відбулось ураження щонайменше одного об'єкту російської військової інфраструктури – ідеться про нафтовий термінал.

24 Канал зібрав вражаючі кадри пожеж та прильотів по російському Санкт-Петербургу.

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Безпілотники атакували Санкт-Петербург

Санкт-Петербург опинився під масштабною атакою безпілотників, про що повідомляють місцеві жителі, які чули серію потужних вибухів у різних районах регіону.

Тим часом у мережі активно поширюються відео, на яких видно рух дронів, моменти атак на об'єкти, а також наслідки нічної повітряної тривоги.

Момент прильоту дрона по об'єкту: дивіться відео ASTRA

Осінтери припускають, що безпілотники атакували щонайменше один об'єкт російської військової інфраструктури. Ймовірно, мовиться про нафтовий термінал. А на відео із соцмереж видно, що спалахнув резервуар.

Атака на Санкт-Петербург: дивіться відео очевидців

Безпілотник атакує Санкт-Петербург: дивіться відео очевидців

Зауважимо, що сьогодні, 3 червня, у Санкт-Петербурзі має відбутись міжнародний економічний форум, на якому має виступити із промовою російський диктатор Володимир Путін. Цікаво, що цьогоріч у заході має взяти участь американський чиновник – це станеться вперше з 2017 року.

Над містом стоїть чорний стовп диму: дивіться відео

Гучні та страшні вибухи чули жителі Санкт-Петербурга: дивіться відео

Масштабні пожежі спалахнули на критично важливих об'єктах Кремля у Санкт-Петербурзі.

Де ще нещодавно в Росії чули вибухи?

У ніч проти 3 червня місто Мічурінськ у Тамбовській області Росії зазнало атаки. Під прицілом опинився завод "Прогрес". Відомо, що це підприємство спеціалізується на виготовленні компонентів як для оборонної, так і для цивільної промисловості. Там випускають обладнання для авіаційних і ракетних комплексів, а також для газо- та нафтотранспортної інфраструктури.

У Краснодарському краї вибухи було чутно під ранок 2 червня. Очевидці повідомляли про пожежу в районі Ільського нафтопереробного заводу. Цікаво, що це вже 16 атаки на цей НПЗ із початку повномасштбаного вторгнення.