У мережі поширили записи з відеокамер в одному з під'їздів російського міста Санкт-Петербург. На них видно, як жінка залишає свої випорожнення прямо на підлозі.

Про це розповідає 24 Канал із посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Що показують записи відеокамер?

Місцеві телеграм-канали повідомили про жінку, яка, мовляв, залишає свої випорожнення прямо на підлозі у різних під'їздах. Навіщо вона це робить – невідомо.

В одному випадку вона навіть витерлася чиїмось листом із поштової скриньки – і спокійно пішла, ніби нічого не сталося. Момент потрапив на відео.

Запис з відеокамер у під'їзді Санкт-Петербургу: дивіться відео

На відеозаписі видно, що це відбулося у четвер, 31 липня. У телеграм-каналах стверджують, що це неодноразовий випадок.

До слова, у Санкт-Петербурзі 27 липня мав відбутися військово-морський парад, але його скасували. Речник Путіна Дмитро Пєсков пояснив це "загальною ситуацією та міркуваннями безпеки". Напередодні Ленінградська область зазнала масштабної повітряної атаки.