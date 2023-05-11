У Санкт-Петербурзі "тривожно": жінка прийняла чайку за "ворожий" безпілотник

Через розв'язану Путіним війну "тривожно" стало й у Санкт-Петербурзі. Жінці привидівся "ворожий" БпЛА. Вона навіть викликала правоохоронців на місце інциденту.

Вочевидь, росіяни настільки нажахані напередодні українського контрнаступу, що вже скрізь бачать небезпеку. Про абсурдний інцидент повідомляють у місцевих соцмережах, інформує 24 Канал.

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"Ворожий" безпілотник виявився чайкою

"Пильна" мешканка Санкт-Петербурга 11 травня зателефонувала до поліції та повідомила, що побачила білий безпілотник. Вона заявила, що він буцімто "кружляє" над Південно-Приморським парком міста.

На місце "інциденту" до нажаханої росіянки прибули правоохоронці. Щоправда, ніякого безпілотника над парком не було. Насправді у небі просто літала велика біла чайка. Чим завершився інцидент з "пильною" росіянкою, пропагандисти замовчують.

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що "пильні" росіяни почали частіше дзвонити на гарячу лінію оперативників і повідомляти про невідомі БпЛА. Це пов'язано з тим, що у Санкт-Петербурзі та у радіусі 150 кілометрів поблизу міста від 3 травня заборонили запускати безпілотники.

Навіть зорі видаються безпілотниками

Подібний випадок нещодавно стався й у Москві. Пильні москвички двічі викликали правоохоронців, бо буцімто над містом кружляли дрони. Цікаво, що виклики надходили від різних людей, проте з різницею у 5 хвилин.

Як розповідали пропагандисти, дві мешканки Москви на вулиці Авіамоторній в Лефортово нібито побачили "ворожі" дрони. На місце виклику прибули патрульні, проте замість БпЛА у небі побачили лише зорі.

За таку уважність жінок не похвалили. Російські правоохоронці змусили "пильних громадян" давати письмове пояснення.