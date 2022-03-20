Санкції в дії: донька Пєскова не розуміє, чому їй заборонили подорожувати і дуже "розчарована"

Доки російські нелюди обстрілюють міста України та вбивають дітей, Єлизавету Пєскову хвилює лише те, що вона не може подорожувати.

Вочевидь перспектива мандрівок Росією доньку речника Володимира Путіна геть не тішить. Спадкоємиця кремлівського пропагандиста називає себе начебто "громадянкою світу".

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Санкції Пєскова вважає "геть несправедливими та необґрунтованими". Також вона у кращих традиціях росіян ниє, що "не має жодного відношення для ситуації". Особливо смішно звучить аргумент Пєскової, що дивно вводити обмеження проти людини, якій лише 24 роки.

Я засмучена, тому що я люблю подорожувати та люблю різні культури. Я – громадянка світу, і не можу з цим нічого вдіяти,

– поскаржилася Пєскова.

Санкції проти родини Дмитра Пєскова ввели 11 березня.

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