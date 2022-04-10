Санкції в дії: Латвія завернула на кордоні понад 150 фур з Росії та Білорусі

За добу 9 квітня латвійські прикордонники не впустили 152 фури на російських та білоруських номерах. Причина – санкції Євросоюзу щодо перевезень.

Жодна вантажівка не підпадала під винятки із санкцій. Це пояснив представник митниці Андреїс Вайварс.

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Він додав, що перші водії нічого не знали про нові обмеження. Далі вже інформація поширилась, тому потік вантажівок з Росії та Білорусі різко знизився.

Нові санкції ЄС

Євросоюз затвердив новий пакет антиросійських санкцій цього тижня. Він передбачає заборону будь-яким російським та білоруським підприємствам перевозити вантажі автомобільним транспортом в межах ЄС. Транзитом теж не можна.

Винятки надаються для низки продуктів. Зокрема, ліки, сільськогосподарська та харчова продукція, зокрема, пшениця. Також обмежень немає для перевезень в гуманітарних цілях.

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