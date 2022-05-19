"Санкції ні по чому": у Росії стали частіше красти автозапчастини

Російська страхова компанія "Росдержстрах" повідомляє, що кількість звернень через крадіжку запчастин та навісного обладнання автомобілів зросла на 47% з початку 2022 року.

В Росії почали частіше красти автівки та запчастини до них

В першу чергу мовиться про привласнення окремих деталей, які легко зняти: дзеркальних елементів, фар, запасних коліс, колісних ковпаків та інших.

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Загалом кількість заявлених нашими клієнтами страхових випадків по КАСКО з січня до кінця квітня зросла приблизно на 20%, а заяв про заподіяння шкоди внаслідок протиправних дій третіх осіб – у два з лишком рази більше. Найбільший сплеск був у березні та квітні,

– зазначили в російський страховій компанії.

Де крадуть найбільше

Там вважають це підтвердженням, що в країні є підвищений попит на вживані деталі через зростання цін і значний дефіцит нових запасних частин. Найбільший ризик бути пограбованим у Москві та Підмосков'ї, Санкт-Петербурзі та Ленінградській області, а також Татарстані. В цих регіонах зафіксували найбільше страхових випадків після незаконних дій.

"Через дефіцит автомобілів і запчастин до них сьогодні в зоні ризику як люксові, так і наймасовіші моделі автівок. І ми змушені враховувати при розробці наших програм страхування ризики викрадення, випадки яких нині почастішали, з метою подальшого розбору на запчастини або розкрадання окремих деталей. Дивлячись на вартість сучасних авто, розкрадання навіть однієї деталі завдає серйозної шкоди власнику" – додали в страховій компанії.

Які автомобільні компанії пішли з Росії

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну одні з перших ринок країни-агресорки залишили автомобільні компанії.