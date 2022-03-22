Санкції працюють: S&P Global Ratings анулює всі рейтинги російських компаній

Американська корпорація S&P Global, яка працює у сфері фінансової інформації та аналітики, ухвалила важливе рішення щодо російських компаній.

9 березня 2022 року американське агентство S&P Global Ratings повідомило про призупинення своїх комерційних операцій на території Росії.

Зверніть увагу Сапери порахували, що 14% території України треба розмінувати

Санкції проти Росії працюють

Після цього 15 березня 2022 року Європейський Союз повідомив про заборону надавати кредитні рейтинги юридичним особам, організаціям або органам які створені у Росії.

На фоні цього S&P Global Ratings анулює всі свої рейтинги відповідних емітентів до 15 квітня 2022 року. Це крайній термін, встановлений Європейським Союзом.

Що таке S&P Global Ratings Це провідний у світі постачальник незалежних кредитних рейтингів. Ці дані мають важливе значення для стимулювання зростання, забезпечення прозорості та допомоги в навчанні учасників ринку у контексті ухвалення рішень.

Нічне звернення Зеленського від 21 березня: дивитися відео