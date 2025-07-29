Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm оприлюднила документи, які можуть свідчити про участь словацької держкомпанії LOTN у схемах обходу санкцій на користь Росії. Матеріал із доказами вийшов на платформі United24 і вже привернув увагу закордонних ЗМІ.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на канал Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

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Як державна компанія Словаччини могла допомагати РФ попри санкції?

Спільнота закликала користувачів соцмережі Х долучатися до поширення матеріалу, який вийшов на платформі United24.

У ньому опубліковано документи, що свідчать про ймовірну причетність словацької державної компанії LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN (LOTN) до схем обходу російських санкцій.

Розслідування засноване на злитих російських листах, у яких йдеться про інтерес Індії до словацької компанії, що має зв’язки з НАТО. Матеріал викликав резонанс, оскільки зачіпає потенційне постачання обладнання в обхід міжнародних обмежень як до, так і після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

InformNapalm наголошує: чим ширше розголос у словацьких та закордонних медіа, тим більше шансів на прозоре розслідування. Спільнота розпочала кампанію з оприлюднення доказів, отриманих через злами російських інформаційних систем, аби показати, що участь у сірих схемах матиме серйозні репутаційні наслідки.