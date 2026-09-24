Британія не буде знімати санкції з Усманова та Фрідмана попри рішення ЄС, – Bloomberg

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем висловив незгоду з рішенням Європейського Союзу скасувати санкції проти російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Під час зустрічі з президентом України британський політик наголосив, що Лондон збереже обмеження.

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела, приватна розмова між лідерами відбулася під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Рішення Британії

Британський прем'єр закликав союзників України утримувати санкційний тиск, аби змусити Росію припинити війну.

Офіційний звіт Даунінг-стріт прямо не згадує рішення Брюсселя, проте підтверджує позицію щодо необхідності посилення санкцій для того, щоб змусити державу-агресора сісти за стіл переговорів.

Заява Бернема знаменує рідкісний розрив між Великою Британією та ЄС у питаннях обмежень проти Росії. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році відповідні дії Лондон та Брюссель здебільшого узгоджувалися

Зв'язки російських олігархів із Великою Британією

Видання нагадало, що обидва російські мільярдери мають історію з Британією. Алішер Усманов найбільш відомий своїми інвестиціями у лондонський футбольний клуб "Арсенал", з якого він остаточно вийшов у 2018 році.

Михайло Фрідман переїхав до Лондона у 2013 році. Він залишив його після того, як проти нього запровадили санкції.

Нагадаємо, ухвалене рішення ЄС передбачає продовження санкцій проти майже 3 тисяч бізнесменів, політиків та компаній Росії на три роки. Однак зі списку вилучили Усманова та Фрідмана. Причому Франція наполягала на знятті санкцій з Усманова, а Люксембург лобіював рішення щодо Фрідмана.