Британія анонсувала найбільший пакет санкцій проти Росії з початку повномасштабного вторгнення

Британія в понеділок, 24 лютого, збирається оголосити про нові санкції проти Росії на тлі третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це буде найбільший пакет санкцій з початку російсько-української війни.

Про це заявив очільник МЗС Британії Девід Леммі, про що повідомило видання DW, передає 24 Канал.

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Британія оголосить про нові санкції проти Росії

За словами глави британського міністра закордонних справ Девіда Леммі, в понеділок 24 лютого буде оголошено найбільший пакет санкцій проти Росії з початку російсько-української війни.

"Саме час закрутити гайки щодо Росії", – сказав Леммі в заяві.

Завтра я планую оголосити найбільший пакет санкцій проти Росії з перших днів війни – руйнуючи їхню військову машину та скоротити доходи, які підживлюють вогонь руйнування в Україні,

– додав він.

Британія вже запровадила санкції проти 1900 осіб та організацій, пов'язаних із російським урядом, від моменту вторгнення Москви в Україну 2022 року.

Окрім санкцій проти Росії, заява Леммі також містила обіцянку надавати Києву три мільярди фунтів стерлінгів (3,78 мільярда доларів США) щорічно, а ще "готовність і бажання надати британські війська у складі миротворчих сил, якщо це буде необхідно".

Леммі зазначив, що настав "критичний момент" для України, Великої Британії та всієї Європи, закликавши посилити підтримку України та продовжувати працювати з американськими та європейськими партнерами для досягнення справедливого миру. Він підкреслив, що "без України нічого не може бути в Україні".