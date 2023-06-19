У МЗС Британії назвали жорстку умову скасування санкцій проти Росії

Очільник МЗС Британії Джеймс Клеверлі назвав жорстку умову, після якої санкції для Росії, ймовірно, скасують. За його словами, це станеться лише після того, як Москва виплатить усю необхідну компенсацію Україні.

Крім цього, у Великій Британії запровадять нове законодавство, що дозволяє зберігати санкції проти Росії. Окреме рішення стосуватиметься і російських заморожених активів.

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Британія не збирається скасовувати санкції проти Росії

Міністр закордонних справ Британії 19 червня оголосив нові проєкти рішень, які готує британський уряд. Він наголосив, що країна бере на себе повноваження у збереженні санкції проти Росії до виплати компенсацій за наслідки війни.

Жахливі наслідки путінської війни очевидні. Потреби України у відновленні є і будуть величезними,

– підкреслив Клеверлі.

До того ж уряд Британії запроваджує новий спосіб використання заморожених російських активів, які можуть піти на відновлення України.

"Сьогодні ми зміцнюємо санкційний підхід, підтверджуючи, що Велика Британія готова використовувати санкції для того, щоб Росія заплатила ціну за відновлення країни, на яку вона так нерозсудливо напала", – сказав він.

Клеверлі також зазначив, що Велика Британія підтримуватиме Україну у післявоєнному відновленні нашої держави. Крім того, він підкреслив що його країна “створить основу для процвітання української нації”.

У Британії пильнуватимуть за пожертвами підсанкційних олігархів з Росії

Також Лондон готується ухвалити закон, який вимагатиме від осіб, що володіють активами у Великій Британії від імені Центрального банку, Міністерства фінансів Росії або Російського фонду національного добробуту, розкривати ці активи Казначейству Британії.

У британському уряді також заявили, що підсанкційні росіяни, які захочуть віддати свої гроші на підтримку нашої держави, тепер матимуть новий спосіб, щоб це зробити.

Це буде добровільний процес, за допомогою якого особи, які потрапили під санкції, зможуть подати заявку на виділення коштів спеціально для підтримки відновлення та реконструкції України,

– наголосили в уряді.

Попри це, британська влада не буде примушувати осіб переказувати їхні кошти Україні, а також не пропонуватимуть послаблення санкцій в обмін на пожертву. Крім цього, вони пильно стежитимуть, щоб всі ці кошти використали за призначенням.

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