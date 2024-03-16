В ЄС готують 14-й пакет санкцій: також можуть створити окремий режим
В Європейському Союзі почали готувати 14-й пакет санкцій. Він включатиме заходи, які обмежать обхід чинних санкцій.
Про це повідомив високопосадовець ЄС на умовах анонімності, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.
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Новий пакет санкцій проти Росії
В Євросоюзі вже почали працювати над новим пакетом санкцій проти Росії. Перед міністрами закордонних справ під час засідання Ради ЄС у понеділок виступить спецпредставник Девід О'Салліван. Він представить державам-членам звіт про те, як саме росіянам вдається обходити санкції.
Ми вже почали працювати над 14-м пакетом санкцій і я впевнений, що він включатиме заходи проти обходу. Вони вже були у 12-му та 13-му пакетах санкцій,
– повідомив співрозмовник.
В Європейському Союзі нагадують, що санкції мають на меті підрив здатності Путіна вести війну в Україні та ізолювати Росію з політичного, економічного та дипломатичного погляду.
Під час зустрічі міністри також можуть узгодити санкції проти осіб, які причетні до смерті Навального. Зараз в ЄС розглядають ідею створити окремий режим санкцій спрямований на ситуацію з правами людини в Росії.
Відомо, що такий режим санкцій планують створити на честь загиблого російського опозиціонера Олексія Навального та назвати його ім'ям.
Санкції проти низки росіян продовжені: що відомо
- У ЄС продовжили санкції проти деяких росіян. Вони введенні проти осіб, які на думку Європейської Ради, відповідальні за загрозу територіальній цілісності чи суверенітету України. Вказані обмеження тепер діятимуть до 15 вересня цього року.
- Загалом санкції введено проти 2 100 фізичних та юридичних осіб. Ці люди прямо впливають на продовження військової агресії Росії та сприяють посиленню російського оборонного комплексу.
- Варто зауважити, що з загального списку вилучено 9 осіб, які визнані загиблими. Проти ще 3 осіб обмеження не діятимуть з інших причин.