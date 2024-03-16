В ЄС готують 14-й пакет санкцій: також можуть створити окремий режим

В Європейському Союзі почали готувати 14-й пакет санкцій. Він включатиме заходи, які обмежать обхід чинних санкцій.

Про це повідомив високопосадовець ЄС на умовах анонімності, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Новий пакет санкцій проти Росії

В Євросоюзі вже почали працювати над новим пакетом санкцій проти Росії. Перед міністрами закордонних справ під час засідання Ради ЄС у понеділок виступить спецпредставник Девід О'Салліван. Він представить державам-членам звіт про те, як саме росіянам вдається обходити санкції.

Ми вже почали працювати над 14-м пакетом санкцій і я впевнений, що він включатиме заходи проти обходу. Вони вже були у 12-му та 13-му пакетах санкцій,

– повідомив співрозмовник.

В Європейському Союзі нагадують, що санкції мають на меті підрив здатності Путіна вести війну в Україні та ізолювати Росію з політичного, економічного та дипломатичного погляду.

Під час зустрічі міністри також можуть узгодити санкції проти осіб, які причетні до смерті Навального. Зараз в ЄС розглядають ідею створити окремий режим санкцій спрямований на ситуацію з правами людини в Росії.

Відомо, що такий режим санкцій планують створити на честь загиблого російського опозиціонера Олексія Навального та назвати його ім'ям.

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