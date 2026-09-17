У Путіна відреагували на схвалення Конгресом США законопроєкту про санкції проти Росії

Палата представників США підтримала законопроєкт про посилення санкцій проти Росії та тих, хто допомагає фінансувати її війну. У Кремлі відреагували на це.

Зокрема, речник російського президента Дмитро Пєсков назвав рішення Вашингтона "недружнім кроком".

Що заявили у Кремлі про санкції США?

Пєсков заявив, що Росія розцінює ухвалення в США законопроєкту про посилення санкцій як "недружні дії".

Ці санкції у разі введення ускладнять зусилля щодо пошуку мирного врегулювання в Україні,

– заявив Пєсков.

Водночас речник Кремля зазначив, що російська сторона продовжує стежити за ситуацією навколо законопроєкту.

Нагадаємо, США зробили черговий крок до посилення санкційного тиску на Росію. Палата представників Конгресу 17 вересня підтримала законопроєкт, який передбачає нові обмеження проти Кремля та тих, хто допомагає їй фінансувати війну. Раніше документ уже схвалив Сенат США.

Законопроєкт передбачає посилення економічного тиску на Москву та може передбачати санкції проти країн, які сприяють обходу російських обмежень. Тепер документ має пройти необхідні процедурні етапи та буде переданий на підпис президенту США Дональду Трампу.

Володимир Зеленський зазначив, що голосування в Палаті представників відбулося в ніч чергової російської атаки по Україні із застосуванням балістичних та інших ракет і дронів.

Під час удару знову постраждала цивільна інфраструктура. Пошкодження зафіксували у восьми регіонах, зокрема російські війська атакували енергетичні об'єкти на Сумщині та Одещині. У Києві та Одесі були влучання по житлових будинках, понад десять людей отримали поранення, серед них є діти.