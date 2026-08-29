Мерц готується оголосити масштабні санкції проти Росії після атаки дрона в Лейпцигу

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц готується оголосити про нові санкції проти російських структур після інциденту з дроном у Лейпцигу. Рішення можуть оголосити вже на початку наступного тижня.

Про це пише Politico.

Що відомо про нові санкції проти Росії?

Уряд Німеччини розглядає прямі заходи проти російських структур. Паралельно Європейський Союз працює над новим пакетом санкцій проти Росії.

Троє німецьких посадовців, обізнаних із ситуацією, повідомили, що оголошення може відбутися на початку наступного тижня. Його можуть приурочити до зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, яка запланована на вівторок в Ірландії.

За словами одного з чиновників, у відповідь на інцидент недостатньо лише висилати російських дипломатів чи закривати російські установи в Німеччині. Серед можливих варіантів розглядають посилення санкцій проти Росії або навіть суттєве збільшення постачання зброї Україні.

Водночас конкретні заходи, які може оголосити Мерц, наразі не розкриваються. У Берліні також готуються до можливої відповіді Москви. Речник уряду Німеччини заявив, що канцлерство не хоче займатися припущеннями щодо відповідальності Росії.

Канцелярія не займається спекуляціями. Важливим є лише офіційне встановлення федеральним урядом відповідальності за інцидент на власний розсуд і після оцінки всіх результатів розслідування,

– сказав він.

Нагадаємо, у середу, 5 серпня, в аеропорту Лейпцига безпілотник із вибухівкою врізався в український вантажний літак. Вибуху не сталося.

На початковому етапі слідство не мало достатніх доказів, щоб офіційно пов’язати атаку з Росією. Водночас характер безпілотника та спосіб його використання могли свідчити про професійну підготовку операції.

Зокрема, дрон не був звичайним комерційним пристроєм із магазину – його виготовили спеціально під замовлення. Через таку особливість безпілотник також не вдавалося виявити стандартними радарами, які використовуються для контролю повітряного простору.

Пізніше The Wall Street Journal із посиланням на американських розвідників повідомило, що вони вбачають можливий російський слід у цьому інциденті. Водночас німецькі правоохоронці продовжують розслідування та встановлюють, хто саме стояв за спробою атаки. Влада розглядає подію як потенційно навмисний напад і перевіряє версію про можливе залучення іноземної держави.

Крім того, у Німеччині правоохоронці продовжують виявляти несправні безпілотники зі слідами гексогену неподалік аеропорту Лейпциг-Галле. Знайдений вже третій апарат пов'язують із диверсійною атакою на український вантажний літак і логістичні об'єкти.