Росія обходить санкції ЄС: міністр економіки Німеччини озвучив просте рішення, як цього уникнути

Країнам ЄС дуже важливо посилити заходи проти обходу антиросійських санкцій. Взірцем для наслідування в цьому питанні є Данія.

Про це заявив віцеканцлер, міністр економіки Німеччини Роберт Габек.

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Габек виступає за посилення митного контролю

Федеральний міністр економіки Німеччини хоче посилити санкції проти Росії за допомогою більш жорсткого митного контролю.

Неприпустимо, щоб санкції обходили. Тому ми повинні розв'язувати це питання набагато сильніше і рішучіше. Ми зобов'язані це зробити не в останню чергу перед народом України,

– заявив Габек.

Він навів приклад Данії, яка використовує наявні митні дані компаній для виявлення випадків ухилення від санкцій.

"Данська митниця дуже ретельно аналізує торговельні потоки та митні дані на предмет аномалій. Якщо такі виявляються – наприклад, велика кількість певних товарів, які раніше йшли до Росії, тепер раптово доставляються в майже такій самій кількості до іншої третьої країни – це привід звернути увагу", – пояснив міністр.

Після цього данська митниця просить компанії надати пояснення. Відповідно до Закону про зовнішню торгівлю та платежі, німецька митниця також може проводити аудит компаній.

"Якщо це використовувати цілеспрямовано, ми можемо посилити спільний вплив наших органів влади", – пояснив Габек.

Згідно зі статтею 23 Закону про зовнішню торгівлю та платежі, німецька митниця може проводити аудит компаній і вимагати від них бізнес-документи, якщо аналіз митних даних показує аномалії. Аудиту підлягають компанії, які прямо чи опосередковано беруть участь у зовнішній торгівлі з третіми країнами, тобто постачають товари до країн, що не є членами ЄС.

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Третіми країнами для обходу санкцій стали Туреччина та Емірати

Третіми країнами, через які, як вважається, обходять антиросійські санкції, є, наприклад, Туреччина або Об'єднані Арабські Емірати. Наприклад, компанія з країни ЄС експортує товари, які раніше були експортовані до Росії, до Туреччини або ОАЕ.

Звідти вони потім доставляються на територію країни-агресорки. Варто зауважити, що Туреччина та ОАЕ не беруть участі в західних санкціях проти Росії. Однак, за повідомленнями різних ЗМІ, уряд в Анкарі блокує до неї транзитні поставки.

Габек наголосив, що миритися з тим, що санкції "підриваються хитрістю", не можна. Адже всі обмеження мають причину – незаконна агресивна війна Росії проти України, яка руйнує мирний порядок.