Норвегія все ж пропустила товари для росіян на Шпіцбергені

Епопея з блокадою російських товарів Норвегією завершилася. Товари окупантів таки вирушили на Шпіцберген.

Росіянам таки вдалося домогтися доставлення своїх товарів на Шпіцберген. МЗС Норвегії навіть озвучила схему, за якою це було зроблено.

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Як вантаж росіян пропустили на Шпіцберген

Представниця МЗС Норвегії Ане Хавардсдатте повідомила про те, що товари росіян, які кілька тижнів простояли на кордоні, успішно вирушили на Шпіцберген. Їх не просто пропустили, а й доправили до місця призначення.

Як з'ясувалося, два російські контейнери пропустили через кордон Норвегії 2 липня. 5 липня вони вже прибули у Лонґ'їр у провінції Свальбард.

Хавардсдаттер заявила, що насправді Норвегія ніколи не мала на меті затримувати вантаж. Єдиною проблемою було те, що контейнери були на вантажівці з російськими номерами. Через санкції машина просто не могли в'їхати на територію Норвегії. Коли ж товар переклали у норвезьку вантажівку – проблема з санкціями нібито зникла.

У Норвезькому МЗС заявили, що вважають справу вичерпаною. Також там повідомили, що діяли у співпраці з російською владою, а проблема вирішилася нібито через комунікацію, а "погрози росії тут ні до чого".

Нагадаємо, після того, як Норвегія заблокувала російський товар на кордоні, окупанти пошкодили важливий кабель норвежців у морі, а потім погрожували "повернути" собі частину Баренцевого моря.

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