"Мєдвєдєв посиніє і лусне": політтехнолог назвав найболючіші санкції проти Росії

Євросоюз ухвалив вже 12 пакет санкцій проти Росії. Там будуть важливі обмеження проти алмазів та деяких одіозних росіян.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що кожні нові санкції проти Росії так чи інакше скорочують можливості та доходи країни-агресорки. Кремль отримував близько 4,5 мільярди доларів в рік від продажу алмазів.

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Чим важливий 12 пакет санкцій

Важливо, що тут запровадили обмеження і проти компанії "АЛРОСА", яка видобуває близько 90% алмазів в Росії і має 30% від усього світового видобування. Також у неї є частка в деяких родовищах в Африці.

Є ще один важливий момент. 60% цих алмазів вони експортують в Індію, де їх обробляють. Потім ці вироби йдуть по світу. Головна проблема з алмазними санкціями може бути така, як з нафтою. Змішають два види нафти, де російської буде менше. І називають це не російською нафтою. Так само будуть помагати з алмазами,

– сказав Тизенгаузен.

Санкції абсолютно правильні. Просто потрібно ретельно працювати, аби не давати можливість окупантам обходити ці обмеження.

Крім того, Євросоюз почне жорсткіше контролювати спроби Росії обійти "нафтову стелю". Також там вводяться обмеження на станки; на запчастини, які знайшли в російських безпілотниках, що були збиті в Україні. Тут важливо відстежувати, які держави допомагать Росії обходити всі ці обмеження.

Санкції це добре. А стежити за їх виконанням – ще краще. І морально-психологічний аспект добрий. От за синочка Мєдвєдєва взялися. Добре було б сімейство Путіна і Кабаєвої прошерстити. Чекаємо допису від Мєдвєдєва старшого. Пам'ятаєте, як його розривало, коли синочка поперли з США? Думаю, що тепер Мєдвєдєв посиніє і лусне,

– сказав Тизенгаузен.

Санкції проти Росії: коротко