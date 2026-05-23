Україна готує нові санкційні рішення – як "далекобійні", так і юридичні, – Зеленський

Президент України підписав черговий санкційний пакет. Зокрема йдеться про обмеження для російських військових, причетних до обстрілів, також санкції проти суден, що використовуються для військових потреб.

Детальніше про це 23 травня розповів Володимир Зеленський.

Які санкції готує Україна?

Глава держави зазначив, що нові санкції мають обов'язково поширитися в інших юрисдикціях. Мовиться про запровадження обмежень проти російських військових-окупантів – понад сотні осіб, причетних до ракетних і дронових атак по Україні та її громадянах.

Також обмеження стосуються суден, які Росія використовує для військової логістики, зокрема перевезення зброї, боєприпасів і техніки.

Ми готуємо нові наші санкційні рішення – як далекобійні, так і юридичні,

– наголосив Зеленський.

За даними Інституту вивчення війни, Сили оборони останнім часом посилили удари середньої дальності та дії, спрямовані на обмеження російської авіації на окупованих територіях.

Це, за оцінками аналітиків, ускладнює роботу російських транспортних маршрутів і погіршує логістику окупаційних сил. Саме так і діють українські далекобійні санкції.

Що президент розповів про дипломатичний трек?

Глава держави повідомив, що Україна активно веде дипломатичну роботу з партнерами в Європейському Союзі, щоб пришвидшити набуття членства. За його словами, країна бореться не лише за свою незалежність, а й за Європу, яка тривалий час зберігає мир, захищає людей, культуру та відіграє важливу глобальну роль.

Зеленський наголосив, що без України європейський проєкт не може бути повноцінним, як і сама присутність України в ЄС має бути повноправною.

Також він підкреслив важливість відкриття переговорних кластерів і активного просування перемовного процесу, а також максимальної роботи для безпеки та захисту громадян.