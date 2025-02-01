"Це співучасть у війні": Зеленський розкритикував тих, хто допомагає Росії обходити санкції

Порушення санкцій, які запровадили проти Росії, має трактуватися, як співучасть у війні проти України. Ті, хто сприяє знищенню мирних життів росіянами, має відповідати за це.

Відповідну заяву у суботу ввечері, 1 лютого, зробив український президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 Канал з посиланням на його вечірнє звернення.

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Як реагує Зеленський на порушення обмежень щодо Росії

Український лідер констатував, що лише у ніч на 1 лютого росіяни використали 165 ракет та дронів різних типів для атаки по Україні. Зокрема, під ударами були Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Донецька області.

Це спричинило низку пошкоджень та руйнувань, призвело до жертв та постраждалих. На його думку, ворог не міг би завдавати такої шкоди, якби вороже озброєння не мало компоненти виробництва інших країн, зокрема у "Шахедах" і ракетах.

165 ударних одиниць в одному нічному ударі Росії – усі ці "Іскандери", "Калібри" та інші засоби для убивств – це сотні й навіть тисячі компонентів з інших країн. Країни Європи, Китай і навіть Америка. Без таких критичних компонентів не буде жодної можливості Росії ламати життя інших народів,

– заявив Зеленський.

За його словами, критично важливо, аби санкції проти Росії були сильними й такими, аби їх не можна було обійти. Зокрема, не можна допустити постачання в Росію критичних компонентів для оборонного виробництва країни-агресорки.

"Порушення санкцій має трактуватися як співучасть у війні, і той, хто допомагає знищувати життя, повинен за це відповідати", – резюмував президент.

Нагадаємо, коментуючи нічну атаку, глава держави висловив співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок російської атаки. Він зазначив, що важливо, аби партнери виконали всі домовленості та посилювали свій тиск на Росію.