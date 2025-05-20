"План анаконда": як на Росію вплинуть нові європейські санкції

Європа схвалила потужні санкції проти Росії для руйнування її економіки. Проте Україні потрібні швидкі рішення, здатні зараз вплинути на Путіна.

Політолог Олег Лісний в ефірі 24 Каналу зазначив, що нові європейські санкції справді поступово знищуватимуть російську економіку, однак Україні потрібні швидші результати та перевага на полі бою. Санкції, хоча й ефективний інструмент, все ж повільний.

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Чому санкцій недостатньо

"Колись був такий план "Анаконда" щодо Росії. Цей термін уже вживався – що санкції поступово, як змія, обвивають Росію й витискають із неї життя. Так, санкції саме так і працюють, але не швидко. Нам зараз потрібен переломний момент, адже літо для Путіна буде дуже важливим", – сказав Олег Лісний.

Важливо! У Брюсселі схвалили 17-й пакет санкцій. Він стосується майже 200 кораблів тіньового флоту Росії. Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас уже зробила першу заяву. За її словами, санкції, запроваджені через агресію Росії проти України, у найближчі місяці ще сильніше вдарять по російській економіці.

Лісний додав, що оскільки Владімір Путін готує масштабну літню наступальну кампанію проти України, самих санкцій недостатньо. Наступні місяці будуть важкими для українських військових, тому потрібні інші інструменти тиску. Політолог переконаний: тільки якщо Путін зазнає поразок на полі бою, він може почати відступати.

Щодо економіки – так, вона має впасти, але не так швидко, як нам хотілося б. Ось у чому проблема. Санкціям потрібні місяці. А в нас цих місяців немає. Нам потрібні дні, тижні,

– наголосив Лісний.

Він також зазначив, що ймовірно Угорщина та Словаччина вставлятимуть палиці в колеса санкційного процесу.