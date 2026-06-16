Британія оголосила нові санкції проти Росії та уклала ядерну угоду з Україною

Велика Британія оголосила про новий пакет енергетичних санкцій проти Росії під час саміту G7 у Франції. Одночасно Лондон підтвердив фінансову підтримку постачання ядерного палива для українських атомних електростанцій.

Нові рішення мають посилити економічний тиск на Кремль та зміцнити енергетичну безпеку України. Про це пише Politico.

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Які санкції запроваджує Велика Британія?

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про нові обмеження проти Росії під час саміту "Групи семи", який розпочався 15 червня у Франції.

Новий пакет санкцій буде спрямований насамперед проти російського так званого тіньового флоту, який використовується для експорту енергоресурсів в обхід міжнародних обмежень. Крім того, санкції зачеплять фінансові мережі, що допомагають Росії обходити чинні заборони та фінансувати військові потреби.

Окремо Велика Британія планує запровадити ембарго щодо низки суден, які перевозять російський скраплений природний газ. У британському уряді наголошують, що такі заходи мають скоротити доходи Кремля від експорту енергоресурсів, які залишаються одним із головних джерел фінансування війни проти України.

Очікується, що питання санкційного тиску на Росію, військової допомоги Києву та гарантій безпеки залишатимуться серед ключових тем зустрічі світових лідерів.

Що відомо про ядерну угоду?

Під час саміту також було оголошено про нову угоду між Великою Британією та Україною у сфері енергетики. Лондон використає 210 мільйонів фунтів стерлінгів механізму британського експортного фінансування для підтримки компанії Urenco, яка постачатиме збагачений уран для українського "Енергоатому".

Домовленість була досягнута під час нещодавньої зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Кіра Стармера. Очікується, що це дозволить забезпечити стабільну роботу українських атомних електростанцій та зміцнити енергетичну стійкість держави в умовах російських атак на критичну інфраструктуру.

Коментуючи нові рішення, британський прем'єр наголосив, що російська агресія є небезпечною не лише для України.

Російська агресія загрожує не лише Україні, а й безпеці всієї Європи. Саме тому Велика Британія активізується – припиняє надходження, які підживлюють війну Путіна, та забезпечує Україну енергією протягом майбутніх зим,

– заявив Стармер.

За його словами, країни G7 мають продовжувати спільні зусилля для підтримки України та посилення тиску на Кремль.

Рада ЄС ухвалила нові санкції проти Росії: що туди увійшло?

Рада Європейського Союзу 15 червня ухвалила новий пакет санкцій проти Росії, спрямований на посилення тиску на військово-промисловий комплекс країни-агресорки та її енергетичний сектор.

До санкційних списків внесли 34 фізичні та 47 юридичних осіб, які причетні до підтримки війни проти України. Серед ключових обмежень:

санкції проти 7 осіб і 21 компанії, що постачають Росії безпілотники, військове обладнання та комплектувальні;

обмеження щодо підприємств російського оборонного сектору, зокрема НВО імені Лавочкіна, технополісу "ЕРА" та Фонду перспективних досліджень;

санкції проти китайських компаній, які співпрацювали з російським військово-промисловим комплексом;

внесення до списку 24 компаній і двох фізичних осіб, пов'язаних із транспортуванням російської нафти через так званий "тіньовий флот".

Голова європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що нові заходи спрямовані на руйнування основ російської воєнної економіки та скорочення доходів Кремля. За її словами, санкції вже завдали Росії збитків на суму від одного до 1,3 трильйона євро, а в ЄС паралельно триває підготовка ще масштабнішого 21-го пакета обмежень.