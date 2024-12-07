Поява локаційно втрачених "Шахедів": в ISW проаналізували вплив санкцій на російську зброю

Західні санкції погіршують загальну якість російських безпілотників. Це, зокрема, відображається у звітах Повітряних сил, де збільшилася кількість так званих "локаційно втрачених" дронів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW). Росія надає пріоритет кількості матеріальних засобів, а не якості, і що збільшення виробництва зброї в Росії, ймовірно, не є стійким у середньо- та довгостроковій перспективі

Дивіться також "Під час війни немає кордонів, є лише фронт": інтерв'ю з бійцем 47-ї ОМБр "Маґура" до дня ЗСУ

Як корелюються локаційно втрачені "Шахеди" та західні санкції

Газета The Washington Post повідомила, що санкції Заходу змушують Росію закуповувати в Китаю рульові двигуни для БпЛА гіршої якості. Це збільшує відсоток відмов дронів "Шахед" російського виробництва.

Зазначається, що "Шахеди" почали виходити з-під контролю після різких поворотів, в результаті чого деякі з безпілотників падають.

ISW спостерігав українські офіційні повідомлення про те, що російські безпілотники все частіше стають "локаційно втраченими" під час майже щоденних нічних ударів Росії по Україні, і повідомлення про нижчу якість рульових двигунів можуть сприяти цьому явищу,

– вказує Інститут.

Росія також намагається закупити достатню кількість основних матеріалів, таких як високоефективні мастила, необхідні для роботи танків у холодну погоду, або комп’ютеризовані верстати, необхідні для створення планерів безпілотників і ракет.

Раніше Інститут вивчення війни писав, що Росія намагається розширити двосторонні відносини з КНР, щоб обійти західні санкції. За данними українських посадовців, Росія отримує близько 60% іноземних деталей з КНР.