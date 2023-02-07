Чи сколихнулися світові ринки після останніх санкцій проти Росії

З цього тижня російський бюджет втрачатиме додатково майже 2 мільярди доларів в тиждень. Такі дані підрахували аналітики з фінського центру CREA. Це ціна нового ембарго.

Світові ринки ніяк не відреагували на нові санкції

Запрацювали нові санкційні обмеження проти Росії: ЄС, G7 та Австралія заборонили морські постачання нафтопродуктів вище певної "цінової стелі". Минулого року таке обмеження вступило в дію проти російської нафти, а тепер – проти нафтопродуктів.

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Світ не перевернувся догори дриґом, світові ринки не відреагували на це ніяк – гірше стало тільки Росії. Спокій на ринках – ознака успіху нових санкцій. Якщо ви почуєте, що "санкції не працюють" – бийте, не роздумуючи, у напрямку звуку. Так каже або дурень, або російський агент.

Паніка на ринках та стрибки цін – це саме те, чого хотіли б росіяни. Тоді вони змогли б торгуватися за скасування санкцій. Натомість спокійне, неквапне стискання пальців на шиї російської економіки – саме те, чого нам з вами треба.

Скільки грошей Росія вже втратила

До запровадження обмежень всі змогли підготуватися: ЄС та G7 знайшли інші джерела постачання, Індія та Китай чудово скористалися нагодою та вибили собі знижки на російські нафту та пальне.

Водночас у Росії вже простоює 12% потужностей нафтоперперобки, далі – гірше, бо зберігати немає де ані нафту, ані нафтопродукти. Частину збуту забрала з суттєвим дисконтом Індія, але індійський уряд теж задумується над тим, щоб долучитися до санкцій. Бо їм цілком зрозуміло, що ставити треба на переможців.

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Російський мінфін оприлюднює дані дуже скупо. Однак навіть він визнав, що російський бюджет отримав на 54 мільярди рублів менше, ніж очікував. У лютому очікує на 108 мільярдів менше.

"Треба подивитися, щоб цей дисконт не створював проблем для бюджету", – строго розпорядився диктатор Владімір Путін минулого місяця на урядовій нараді. Фактично він визнав, що санкції працюють, і тепер робить це проблемою урядовців.

Важливо пам'ятати – санкції не зупинять війну "негайно" чи "завтра". Але вони серйозно наближають перемогу. Наступна станція – санкції проти атомної енергетики. Це останній форпост російської корупції в енергетиці та один з головних входів у політикуми різних країн. Тому завдання є зрозумілим та цілком досяжним.