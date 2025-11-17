Це важливіше, ніж санкції: аналітик назвав найдієвіший метод тиску США на Росію
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США досягли межі у введенні нових санкцій проти Росії. Вони зосередяться на іншому завданні.
- Спеціаліст зі стратегічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов сказав, як США можуть тиснути на Росію.
Сполучені Штати, судячи з усього, найближчим часом не будуть вводити нові санкції проти Росії. Вони зосередяться на дещо іншій діяльності.
Про це 24 Каналу розповів спеціаліст зі стратегічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов, зауваживши, що показовою була заява держсекретаря США Марко Рубіо. Він чітко пояснив, що далі робитимуть Сполучені Штати.
Як США тиснутимуть на Росію?
Як наголосив Богданов, нещодавно Марко Рубіо заявив, що Штати зосередяться на тому, аби контролювати дотримання вже наявних санкцій. І це насправді те, що потрібно Україні.
Саме це Штати мають робити. Важливіше це контролювати, ніж запроваджувати нові санкції. Я сподіваюся, що повноцінний запуск санкцій 30 грудня супроводжуватиметься тиском на тіньовий флот Росії,
– сказав Богданов.
Вже видно, що російська економіка перебуває в жахливому стані. Потрібно дотискати ворога на цьому напрямку. Над цим активно працює Україна. Зокрема варто згадати нещодавній удар по Новоросійську.
Зверніть увагу! 14 листопада Сили оборони України вдарили по порту в Новоросійську. Внаслідок удару там призупинили експорт нафти. ЗМІ пишуть, що Україна змогла одним ударом зупинити близько 2% світових поставок нафти.
Санкції проти Росії: коротко
- Марко Рубіо заявив, що США дійшли до межі у запровадженні нових санкцій проти Росії. Тепер вони зосередять увагу на тому, аби виконувати усі запроваджені обмеження.
- Нещодавні санкції від США суттєво ускладнюють перевезення російської нафти. У ЗМІ наочно показали, з якими труднощами зіштовхнувся ворог.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що цього року фіксують значне зниження видобутку та переробки російської нафти. Такий результат вдалося досягти завдяки санкціям та далекобійним ударам по Росії.