Виключити з каталогів: Офіс Президента попросив Spotify приєднатися до санкцій проти Росії

Україна продовжує працювати над посиленням санкцій проти Росії за її неспровоковану війну. Зокрема, приєднатися до обмежень попросили музичний стрімінговий сервіс Spotify.

Про це розповів голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Також він звернувся до компаній BP та Shell з проханням відмовитися від російської сировини, аби підтримати Україну та не дати Кремлю використати прибуток для продовження своєї війни.

До теми Україна ввела санкції проти Мосбіржі та 333 російських банкірів

Офіс Президента попросив Spotify приєднатися до санкцій проти Росії

Єрмак розповів, що Україна звернулася до музичного стрімінгового сервісу Spotify із проханням видалити зі своїх каталогів російських виконавців, які підтримують агресивну політику кремлівського диктатора Владіміра Путіна.

Очільник Офісу Президента попросив Spotify приєднатися до санкцій проти Росії та підтримати Україну в умовах повномасштабної війни. Мовиться, зокрема, про українських виконавців та споживачів музичного контенту, які є громадянами нашої держави.

Варто прочитати Захід почав готувати санкції проти Росії до її вторгнення в Україну, – фон дер Ляєн

Коротко про санкції проти російських артистів

У січні 2023 року Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження персональних обмежень проти 198 діячів медіасфери та культури. Ці санкції запроваджували на 10 років. Зокрема, у списку перебувають:

Яна Рудьковська,

телеведучий Боріс Корчєвніков,

режисер Андрєй Кончаловскій та інші.

Того ж місяця під санкції потрапила ще низка одіозних російських артистів. Обмеження передбачають блокування активів та заборону на виведення капіталу за межі України. Також "зірки" зі списку не зможуть брати участі у процесах приватизації та втратять державні нагороди. У списку санкцій опинилися: