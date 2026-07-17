"Пекельні санкції" проти Росії: законопроєкт Грема підтримують понад 60 сенаторів, але є нюанс

Двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії, який підготував покійний сенатор Ліндсі Грем, вже має понад 60 співавторів. Цього достатньо, щоб ухвалити його в Сенаті.

Про це повідомляє Axios.

Чи ухвалять законопроєкт про санкції?

Оновлений законопроєкт, просуванням якого в Сенаті займається сенатор Річард Блюменталь, після схвалення верхньою палатою також має отримати підтримку Палати представників.

За словами обізнаного джерела, наразі документ має щонайменше 61 співавтора: 39 республіканців і 22 демократа.

Водночас найбільшою перешкодою залишається час, який потрібно отримати, щоб обговорити документ у Сенаті. Зараз терміни розгляду законопроєкту досі не визначені.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп поки не висловив повної підтримки законопроєкту, однак дав зрозуміти, що готовий підписати його як данину пам'яті Ліндсі Грему.

Ми серйозно розглядаємо це. Це на честь Ліндсі. Він хотів цього більше, ніж будь-чого іншого,

– сказав Трамп.

Сам Грем також вважав, що йому вдалося заручитися підтримкою адміністрації, і лише за кілька годин до своєї раптової смерті ділився своїм оптимізмом із колегами-сенаторами.

Законопроєкт має посилити тиск на російського диктатора Володимира Путіна та надати президенту США право запроваджувати 100% мита щодо п'яти найбільших покупців російських нафти й газу. Вторинні санкції будуть спрямовані проти таких країн, як Китай та Індія, щоб скоротити доходи, які допомагають Росії фінансувати війну проти України.

Крім того, законопроєкт передбачає санкції проти так званого "тіньового флоту" Росії – мережі застарілих танкерів, які використовуються для обходу західних санкцій під час експорту російської нафти.