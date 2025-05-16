Зеленський пояснив, на які нові санкції ЄС проти Росії розраховує Україна
- Зеленський провів зустріч з президенткою Єврокомісії та президентом Європейської ради, наголосивши на необхідності посилення санкцій проти Росії, якщо вона не погодиться на припинення вогню.
- Президент України висловив вдячність за підготовку 17 пакету санкцій проти Росії.
Володимир Зеленський 16 травня провів зустріч із президенткою Єврокомісії та президентом Європейської ради. Український лідер наголосив на важливості посилення тиску на Росію, якщо агресор не погодиться на повне й безумовне припинення вогню.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
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Зеленський про нові санкції проти Росії
Президент розповів Антоніу Кошті та Урсулі фон дер Ляєн про сьогоднішні переговори у Стамбулі. Володимир Зеленський наголосив, що тиску на Росію має бути більше, якщо вона не погодиться на повне й безумовне припинення вогню.
Президент висловив вдячність за підготовку 17 пакету санкцій.
Розраховуємо, що він торкнеться всього, що фінансує російську військову машину: банків, нафти, енергетики, металургії та тіньового флоту,
– заявив Зеленський.
Окрім того, розповів, що на цій зустрічі окрема увага нашому руху до ЄС. Зокрема, можливості якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів і торгівельній співпраці. Президент подякував за підтримку України й допомогу в наближенні достойного миру.
Зустріч Зеленського з президенткою Єврокомісії та президентом Євроради: дивіться відео