Банки, вагнерівці і пропагандисти: ЗМІ дізналися деталі 10 пакету санкцій ЄС проти Росії

Європейський Союз готує 10 пакет санкцій проти Росії через військове вторгнення в Україну. Новий пакет санкцій може торкнутися російських банків, гауляйтерів і найманців.

Керівник апарату президентки Єврокомісії Бйорн Зайберт проінформував послів ЄС про плани щодо 10 пакету санкцій. Подробиці пакета стали відомі виданню Politico від чиновників і дипломатів.

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Під санкції може потрапити Альфа-банк

Новий пакет санкцій передбачає фінансові обмеження проти 4 російських банків, включаючи найбільший російський приватний банк Альфа-банк, заснований російсько-ізраїльським мільярдером Михаїлом Фрідманом.

Громадянам Росії планують заборонити входити до складу рад директорів компаній критичної інфраструктури в ЄС, таких як електромережі або газопостачальні компанії.

Персональні санкції і торговельні обмеження

Польща, країни Балтії, Німеччина, Франція та інші країни запропонували персональні санкції проти близько 130 організацій та осіб.

Серед них – російські військові лідери, гауляйтери, призначені Росією на окупованих територіях України, журналісти, які працюють на російські державні ЗМІ та пропагандистські канали, такі як Russia Today, а також компанії та особи в інших країнах, пов'язані з військовими діями Росії або ПВК "Вагнера", зокрема, в Малі та Ірані, який звинувачують у продажу безпілотників і комплектуючих до них російським військовим.

У пакеті санкцій пропонують додаткові торговельні заборони на імпорт до ЄС російського каучуку та асфальту або бітуму (нафтопродуктів), а також на експорт до Росії товарів з ЄС, включаючи вантажівки, інші важкі транспортні засоби, будівельні машини, насоси та інші машини, що використовуються в будівельному секторі.

Пакет також включає додаткові заборони на експорт електронних компонентів, які Росія може використовувати для виробництва зброї. Водночас поки незрозуміло, чи потраплять до цього пакета діаманти.

ЄС готує санкції проти компанії з Дубая

ЄС планує внести до списку санкцій судноплавну компанію з Дубая, яку підозрюють у допомозі Росії обійти санкції щодо експорту нафти.

Повідомляється, що компанія купила кілька російських нафтових танкерів, яким більше не дозволили перевозити нафту через санкції ЄС і міжнародних організацій, накладені на російські компанії.

Під новим еміратським володінням танкери знову можуть перевозити нафту. Одна з країн ЄС звернулася до ЄС з проханням включити цю компанію до нового пакета санкцій, щоб запобігти збільшенню можливостей Росії з експорту нафти.

Водночас двоє дипломатів і один урядовець попередили, що середземноморські країни можуть виступити проти цього кроку під час переговорів.

"Росатом" знову уникне санкцій

За даними Bloomberg, Євросоюз навряд чи запровадить санкції проти російського холдингу у сфері атомної галузі "Росатому". Кілька країн-членів виступають проти того, щоб "Росатом" потрапив до списку санкцій.

Володимир Зеленський напряму закликав лідерів ЄС запровадити санкції проти компанії через те, що вона відповідальна за окупацію ЗАЕС й взяття в заручники працівників станції, а також депортацію їх дітей до Росії.

Очікується, що посли поінформують свої столиці про плани Єврокомісії і обговорюватимуть пакет заходів 15 лютого.