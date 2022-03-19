Санкції проти російських олігархів лише посилюватимуть, – політтехнолог

Голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс вважає, що запроваджені проти російських олігархів санкції не знімуть ніколи. Такий розвиток подій є цілком реальним, а з часом ці обмеження можуть навіть посилювати.

Про це заявив політтехнолог Борис Тизенгаузен в ефірі 24 каналу.

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"Думаю, що з часом ці санкції будуть навіть посилюватися, тому що російські олігархи не перестануть заробляти гроші у Росії, а отже не припинять підтримувати агресивну мілітаристську політику країни й самого Путіна", – зауважив політтехнолог.

За якої умови можуть скасувати санкції

За словами Тизенгаузена, накладені санкції з олігархів можуть зняти лише тоді, коли вони почнуть вести "прозорий" бізнес, що у Росії в принципі неможливо, або коли не стане Путіна й росіяни матимуть демократичного правителя.

Однак цього теж очікувати найближчим часом не варто, тому що система, яка породила Путіна, може створити лише ще одного "Путіна". Борис Тизенгаузен Політтехнолог

Тизенгаузен прокоментував санкції щодо російських олігархів: дивіться відео