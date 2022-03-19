Санкції проти російських олігархів лише посилюватимуть, – політтехнолог
Голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс вважає, що запроваджені проти російських олігархів санкції не знімуть ніколи. Такий розвиток подій є цілком реальним, а з часом ці обмеження можуть навіть посилювати.
Про це заявив політтехнолог Борис Тизенгаузен в ефірі 24 каналу.
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"Думаю, що з часом ці санкції будуть навіть посилюватися, тому що російські олігархи не перестануть заробляти гроші у Росії, а отже не припинять підтримувати агресивну мілітаристську політику країни й самого Путіна", – зауважив політтехнолог.
За якої умови можуть скасувати санкції
За словами Тизенгаузена, накладені санкції з олігархів можуть зняти лише тоді, коли вони почнуть вести "прозорий" бізнес, що у Росії в принципі неможливо, або коли не стане Путіна й росіяни матимуть демократичного правителя.
Однак цього теж очікувати найближчим часом не варто, тому що система, яка породила Путіна, може створити лише ще одного "Путіна".
Тизенгаузен прокоментував санкції щодо російських олігархів: дивіться відео