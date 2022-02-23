Посли ЄС продовжили санкції проти Януковича на 6 місяців, а не на рік

Посли Європейського Союзу продовжили санкції проти президента-втікача Віктора Януковича. Також обмеження діятимуть проти його сина та ще 5 осіб.

Для Януковича санкції діятимуть ще пів року. Але для інших їх ввели на триваліший час.

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Що відомо про санкції

Зокрема, 6 місяців обмежень, окрім Януковича, ще матиме його син і три соратники.

Посли ЄС сьогодні продовжив санкції проти Януковича і 6 соратників. Щодо чотирьох з них, включаючи Януковича і сина – на 6 місяців, ще для трьох – на 12 місяців, як зазвичай,

– заявив журналіст.

Янукович також отримав нову підозру за те, що схиляв військовослужбовців президентської охорони до дезертирства.

Покарання для президента-втікача

Санкції ЄС ввів за розкрадання скарбниці України. А в грудні 2021 року Швейцарія продовжила замороження активів Віктора Януковича та його соратників. Мовиться про кошти викрадені з України.

Також Київський суд обрав колишньому головному охоронцю Віктора Януковича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Дозволили здійснення досудового розслідування щодо нього.

При цьому сам Янукович продовжує "закидати" українські суди позовами. Нові стосуються начебто "незаконного позбавлення його звання президента".

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