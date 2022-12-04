Будуть переконувати у переслідуванні, – релігієзнавиця про "церковний санкційний список" РНБО

СБУ опублікувала "церковний список" санкцій РНБО щодо деяких священнослужителів УПЦ МП. Зокрема, до списку увійшли Паша "Мерседес", Вадим Новинський та інші. Експерти вважають, що зараз ці особи почнуть заявляти, що їх переслідують.

Про це 24 каналу сказала релігієзнавиця, доктор філософських наук Людмила Филипович. Вона переконує, що частина попів Московського патріархату не бачить порушень своїх колег і вважатиме, що осіб зі "списку РНБО" будуть переслідувати, їм щось підкинули чи спеціально все влаштували.

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За її словами, вже почали розганяти такий популярний "образ церкви-мучениці" у святинях УПЦ МП. Релігієзнавиця каже, що віряни "напучені" своїми священниками, які їм 30 років розповідали про "братню любов".

Людмила Филипович вважає, що священники УПЦ МП будуть влаштовувати хресні ходи, носити ікони і на весь світ говоритимуть, що в Україні “нищать церкву та вбивають вірян Московського патріархату”.

Але зараз цікава ситуація – той же самий Новинський попередив, що він буде подавати до суду та оскаржувати ці "санкції РНБО", і основний його аргумент – не те, що він зрадив Батьківщину і "насаджував" тут русскій мір, а те, що його "переслідують за віру",

– пояснила Филипович.

На її думку, підсанкційні релігійні особи зараз якраз будуть “бити у всі дзвони”, зокрема міжнародні організації мовляв в Україні нараз відбувається ущемлення та переслідування релігійних осіб.

"Тому нам треба пояснити, що цих осіб переслідують не за те, що вони православні чи християни, а за те, що вони неправильно зрозуміли ті настанови, які залишив Ісус Христос, і перетворили православ'я на політику", – зазначила релігієзнавиця.

Людмила Филипович каже, що з церквою треба працювати, і це мала б робити держава. "Те, що обшуки, які провела СБУ, трохи налякало священників Московського патріархату – це правда. Бо вони себе вели так, ніби війни з Росією немає, як так можна?", – запитує вона.

Релігієзнавиця зазначила, що віряни та священнослужителі Московського патріархату мають поставити собі запитання – або вони з Україною, або з Росією.

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Хто потрапив до "церковного санкційного списку" від РНБО

Мовиться про 10 фігурантів, які є представниками УПЦ МЦ або тісно пов'язані з цією організацією. Зокрема, це:

Новинський Вадим Владиславович (клірик УПЦ);

Лебідь Петро Дмитрович (митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври);

Швець Ростислав Пилипович (Лазар, митрополит Сімферопольський и Кримський);

Удовенко Володимир Петрович (Платон, митрополит Феодосійський і Керченський);

Опанасенко В'ячеслав Олександрович (єпископ Коктебельський Агафон);

Овсянніков Олександр Олександрович (єпископ Джанкойський і Роздольненський Олексій);

Чернишов Костянтин Валерійович (єпископ Бахчисарайський Калленік);

Таранов Олександр Борисович (архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій);

Іванов Олег Олександрович (колишній митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей);

Масленіков Олексій Олександрович (колишній митрополит Роменський і Буринський Іосиф).

В СБУ підкреслили, що більшість з осіб, які потрапили до санкційного списку наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях України або за кордоном.