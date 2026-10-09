Міжнародний кримінальний суд відреагував на санкції Трампа

Сполучені Штати 9 жовтня запровадили санкції проти Міжнародного кримінального суду як інституції. Цей безпрецедентний крок став продовженням низки санкційних заходів щодо 13 незалежних суддів і прокурорів.

МКС відкидає санкції США проти себе, заявила президентка Томоко Акане.

Реакція МКС на санкції США

У МКС зауважили, що рішення Трампа спрямований проти незалежної судової установи, створеної на підставі міжнародного договору, якій 125 держав-учасниць доручили розслідувати та переслідувати винних у геноциді, злочинах проти людяності, воєнних злочинах і злочині агресії.

Це спроба перешкодити здійсненню правосуддя та завадити Суду виконувати завдання, задля яких його було створено. Це замах на верховенство права та самі основи міжнародного правопорядку, що кидає виклик фундаментальному принципу: ніхто не стоїть вище закону,

– зазначили у МКС.

На думку Суду, мета цих санкцій – дезорганізувати роботу та залякати тих, хто в ньому працює або співпрацює.

Томоко Акане наголосила, що зі свого боку МКС не відступить.

Суд продовжуватиме повною мірою виконувати свій мандат, діючи незалежно й неупереджено, виключно на підставі закону та доказів, заради незліченних жертв тяжких злочинів,

– заявила вона.

Водночас вона зазначила, що МКС не може діяти наодинці – його доля тепер залежить і від держав, що його заснували.

Після американських санкцій у МКС можуть виникнути труднощі. Суд закликав держави й надалі вживати конкретних заходів для збереження міжнародного порядку.

"Ніхто не повинен зазнавати покарання за служіння справі правосуддя. Історія дасть оцінку цьому моменту. Майбутні покоління – і насамперед жертви масових злочинів – запитають, як ми відреагували, коли установа, створена для їхнього захисту, зазнала нападу. Запитають, чи виявив Суд твердість і чи захистила міжнародна спільнота проголошені нею принципи, чи ж дозволила відмовитися від них під тиском", – підсумували у заяві.

Нагадаємо, що адміністрація президента США запровадила санкції проти Міжнародного кримінального суду всього через кілька годин після того, як одна із його колишніх суддів отримала Нобелівську премію миру.

Так, Наві Піллай, південноафриканська юристка, яка отримала Нобелівську премію миру за свою діяльність у сфері міжнародного кримінального правосуддя, у 2003 – 2008 роках працювала суддею Апеляційної палати МКС.