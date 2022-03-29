Санкції – від бога: російський патріарх вперше сказав правду

Російський патріарх Кірілл порадив вірянам сприймати хвороби та звільнення з роботи як особистий хрест.

Труднощі, хвороби та звільнення [на думку російського попа] надсилаються людям для спокути власних гріхів.

Не забувайте: Усі росіяни несуть колективну відповідальність за війну в Україні

Диво!

Той унікальний випадок, коли патріарх Кірілл сказав правду.

Росіяни підтримують війну, росіяни відповідальні за злочини Путіна, росіяни мають заплатити за це. І заплатять. Хтось своїм життям. Хтось втратою роботи, бідністю.

А РПЦ визнає, що санкції – вони від бога. Z-економіка у дії.

#Save Ukraine – дивіться звернення Президента Зеленського: