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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Санкції РФ проти України: які потужні компанії можуть сильно постраждати

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      Росія виконала свої погрози і від 1 листопада запровадила санкції проти українських компаній і громадян. До чорного списку потрапили 68 бізнесів та 322 особи. Серед останніх підлеглі президента України, половина кабінету міністрів, силовики, керівники парламенту, понад 120 нардепів та половина найбагатших бізнесменів країни.

      Пропагандистські телеканали від самого ранку радіють "потужному удару" по сусіду. В Україні ж так званий "чорний список Кремля" викликав хвилю веселощів і глузувань, навіть у самих його фігурантів.

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      "Чи засмучений я, що не зможу вдихнути загиджене повітря Челябінську?! Чи може мені прикро, що я не зможу проінвестувати свої кошти у поїздку в московському метро?! Та ні!", – відреагував народний депутат Борислав Береза.

      Перевірив чи є у списку. Із задоволенням побачив, що є, значить, я на правильному шляху,
      – сказав генеральний прокурор України Юрій Луценко.

      "Налякали їжаків голим задом. Крапка", – заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов.

      "Опоненти влади й борці з корупцією є, а от люди, які в оточенні Порошенка займаються корупцією, на них санкції не накладені. Наприклад, Ігор Кононенко відсутній у цьому списку", – пояснив народний депутат Сергій Лещенко.

      бізнес
      Санкції проти українців

      Словом, одні удали, що насолили бандерівцям, інші – пограли в патріотів, навіть ті, хто ними не були.

      Якщо ж спробувати шукати логіку в діях росіян, то до чорного списку вони внесли політиків і посадовців, чия робота дійсно може нести загрозу інтересам Росії в Україні. Громадських діячів і журналістів, які не добирають слів на адресу Москви. Олігархів та бізнесменів, на яких Кремль хоче натиснути, аби ті вимагали від українських очільників "примирення". А серед них до списку додали агентів впливу Москви в українському істеблішменті.

      Зате очевидно, за яким принципом у чорний список потрапили бізнесмени. Їх просто скопіювали з рейтингу багатіїв: олігарх Віктор Пінчук, партнери Ігоря Коломойського, Геннадій Боголюбов, Олексій Мартинов, Костянтин Жеваго та Юрій Косюк.


      Українські бізнесмени

      Експерти зазначили, що причин боятися російських санкцій В українських бізнесменів дійсно небагато.

      Вони стосуються капіталу, а капіталу в українського бізнесу там немає,
      – сказав економічний експерт Сергій Фурса.

      Відчутно зачепити санкції можуть хіба що кількох бізнесменів. Серед таких наприклад подружжя Герег, які мають бізнес в Криму. Олігарх Віктор Пінчук, бізнеси якого ще мають торговельні зв'язки з Росією. Та кілька компаній, які залежні від російської сировини чи навпаки – її Росії постачають. Зокрема, і державних.

      А от Президент Петро Порошенко, який донедавна мав цілу шоколадну фабрику у Липецьку, до санкційного списку не потрапив. Пояснили, що за неофіційним дипломатичним етикетом. Там є лише його близьке оточення та бізнес-партнери, до прикладу, Олег Гладківський.

      Найгірше, що могла вдіяти Росія з Україною давно вже сталося. Війна на Донбасі триває п'ятий рік. І наша держава мусить бути готовою до набагато страшніших речей, ніж російські "чорні списки": кібератак, економічних диверсій, терактів та навіть масштабного вторгнення.

      Теги: Новини України Санкції Україна – Росія Новини Києва Санкції Росії проти України Новини Росії Бізнес Гроші
      Джерело: 24 канал
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