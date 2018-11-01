Санкції Росії не вплинуть на економічну стабільність України, – НБУ

Перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова вважає, що ведення Росією санкцій проти 322 громадян та 68 компаній з України не матиме впливу на макроекономічну стабільність країни.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Більшість санкцій застосовано проти фізичних осіб, тобто санкції стосуються блокування безготівкових коштів, активів, цінних паперів, всього, що розміщене на рахунках російських банків у Росії", – нагадала Рожкова.

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Мені хочеться вірити, що, враховуючи те, що список складається з депутатів, держчиновників, вони в Росії свої гроші не зберігають. В будь-якому разі, це їхні власні заощадження, і яким чином це вплине на макрофінансову стабільність, хочеться вірити, що ніяк,

– додала перший заступник голови НБУ.

За її словами, якщо говорити про юридичних осіб, то серед банків у російському санкційному списку там є тільки один "Кредит Дніпро".

"І я хочу вірити, що він не має жодних операцій з Росією", – зазначила Рожкова.

Нагадаємо, 1 листопада прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка вводить спеціальні економічні заходи (санкції) щодо 322 громадян і 68 компаній з України. Санкції запровадили щодо українських суддів, депутатів, бізнесменів, чиновників Адміністрації Президента України, голів органів виконавчої влади, компанії найбільших українських підприємців, керівників відомств.