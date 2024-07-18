Зміни точно будуть: чого чекати від санкційної політики Трампа щодо Росії

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп заговорив про послаблення або скасування санкцій проти Росії для припинення війни в Україні.

В етері 24 Каналу політолог Тарас Загородній сказав, як трактувати цю заяву та, чи можна з неї зробити висновок, якою буде політика Трампа щодо Росії, у разі повернення у Білий дім.

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Якою може бути політика Трампа

Навколо Трампа дуже багато міфів. Невідомо, чого він вимагатиме в обмін на скасування чи послаблення санкцій.

На думку політолога, кандидат у президенти США може зняти всі обмеження на нафтогазовий сектор Сполучених Штатів Америки, який наклав Джо Байден, через що США фактично підтримують закупівлю нафти та газу в Росії та в Ірані.

Трамп також може зняти обмеження на будівництва LNG-терміналів, на видобуток газу та нафти, введе в дію нафтогін Keystone, який заблокував Байден, коли прийшов до влади.

Внаслідок цього пропозицій нафти на світовому ринку буде дуже багато. Через це у росіян виникнуть проблеми з її збутом. Трамп рватиме економіку Китаю,

– зазначив Загородній.

За його словами, це він почав робити під час своєї каденції, коли були запроваджені величезні мити, зокрема на китайські товари, частину яких, до речі, скасував Байден. Тож фінансова база Росії та Китаю зменшуватиметься.

Я думаю, що суттєво у відносинах між США та Україною нічого не зміниться, зокрема щодо військової допомоги. Втім, економічна база Росії та Китаю, яка дозволяє їм вести війну, підточуватиметься,

– мовив політолог.

Чому росіяни нервують через потенційне повернення Трампа

Після одного з останніх інтерв'ю, яке дав Трамп, росіяни почали розповідати про проблеми у відносинах з експрезидентом США. Зокрема, Трамп дав наказ вдарити по вагнерівцях у Сирії, водночас Барак Обама разом з Байденом фактично вибачили росіянам застосування хімічної зброї.

Крім того, він дав наказ знищити генерала Касема Сулеймані в Ірані. Наприклад, нинішня адміністрація Байдена ігнорує той факт, звідки у хуситів з'явилася зброя та багато чого іншого.

"Я думаю, що росіяни дуже переживають щодо Трампа, тому що там можуть бути такі варіанти, що їм дуже не сподобається", – додав Загородній.