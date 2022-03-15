Санкційний тиск на Росію посилюватиметься, – Кулеба поговорив з главою МЗС Канади

15 березня 2022 , 04:25
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Дмитро Кулеба у твітері

Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з канадською колегою Мелані Жолі. Обговорили підтримку України та санкції проти Росії.

Про це очільник Міністерства закордонних справ повідомив у своїх соцмережах 14 березня.

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Говорили з Мелані Жолі про шляхи припинення російської агресії проти України. Погодилися, що санкційний тиск на Росію продовжить посилюватися,
– зазначив Дмитро Кулеба.

Глава МЗС також додав, що канадська держава підтримує Україну на всіх можливих фронтах.

Автор: Олег Васьків