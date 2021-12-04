Санкційний удар по Білорусі: "Белавіа" заявила про скорочення авіафлоту
Джерело:"Белавіа"
Євросоюз, США, Канада та Велика Британія 2 грудня ввели вже п'ятий пакет економічних санкцій проти режиму Лукашенка. Через каральні обмеження у компанії "Белавіа" змушені скоротити парк літаків.
З такою заявою виступила пресслужба компанії 3 грудня. У компанії поскаржились на важкі умови роботи під час пандемії та економічного тиску через санкції.
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Повітряний флот компанії нараховує наразі 15 літаків
У зв'язку із запровадженням обмежень авіакомпанія вимушено скоротила парк повітряних суден. На цей момент флот авіакомпанії складається з 15 літаків,
– мовиться у заяві "Белавіа".
У компанії запевняють, що цього достатньо для виконання всіх запланованих рейсів у зимовий період. До літа, обіцяють у білоруському авіаперевізнику, придбати нові повітряні судна або укласти договори лізингу. Мовиться лише про угоди з компаніями, які не є резидентами Євросоюзу.
Які санкції введені проти "Белавіа"
- Компанія "Белавіа" потрапила у санкційний список за перевезення нелегальних мігрантів.
- Літакам "Белавіа" заборонено літати над великою частиною території ЄС.
- Також обмеження ще стосуються ситуації з затриманням білоруського опозиціонера Романа Протасевича.
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