Санкційний удар по Білорусі: "Белавіа" заявила про скорочення авіафлоту

Євросоюз, США, Канада та Велика Британія 2 грудня ввели вже п'ятий пакет економічних санкцій проти режиму Лукашенка. Через каральні обмеження у компанії "Белавіа" змушені скоротити парк літаків.

З такою заявою виступила пресслужба компанії 3 грудня. У компанії поскаржились на важкі умови роботи під час пандемії та економічного тиску через санкції.

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Повітряний флот компанії нараховує наразі 15 літаків

У зв'язку із запровадженням обмежень авіакомпанія вимушено скоротила парк повітряних суден. На цей момент флот авіакомпанії складається з 15 літаків,

– мовиться у заяві "Белавіа".

У компанії запевняють, що цього достатньо для виконання всіх запланованих рейсів у зимовий період. До літа, обіцяють у білоруському авіаперевізнику, придбати нові повітряні судна або укласти договори лізингу. Мовиться лише про угоди з компаніями, які не є резидентами Євросоюзу.

Які санкції введені проти "Белавіа"

Компанія "Белавіа" потрапила у санкційний список за перевезення нелегальних мігрантів.

Літакам "Белавіа" заборонено літати над великою частиною території ЄС.

Також обмеження ще стосуються ситуації з затриманням білоруського опозиціонера Романа Протасевича.

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У новий пакет санкцій потрапили 20 організацій та 12 фізичних осіб. Серед них середній син Олександра Лукашенка – Дмитро. У Білорусі пригрозили обмеженнями у відповідь.

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