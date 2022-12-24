ППО захистила: Санта-Клаус пролетів над Україною у своїй різдвяній подорожі

Напередодні Різдва стало відомо, що Санта-Клаус уже відправився у навколосвітню подорож, аби доправити людям подарунки. Слідкувати за літаком Батька новорічних свят можна в режимі реального часу.

Усе більше українців святкують Різдво та інші новорічні свята за Григоріанським календарем – тобто 25 лютого. Власне, за західними традиціями головним символом цього свята є добрий дядечко Санта, який приносить подарунки під ялинку.

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Санта також пролітав над Україною

На сервісі Flightradar24, який дозволяє в реальному часі спостерігати за польотом літаків, можна відслідкувати рух борту R2DN053. Власне, на санях з таким номером цьогоріч мандрує Санта. Близько 20:00 його помітили в Туреччині, а згодом над небом нашої держави. Повітряні сили, до речі, привітали Батька Різдва в Україні.

Повітряні сили України вітають Santa1 у повітряному просторі нашої держави та гарантують безпечний політ,

– написали у пресслужбі відомства.

Варто зазначити, що багато хто сумнівався в тому, що Санта-Клаус пролітатиме над Україною, адже як-не-як у нас продовжується війна та до того ж працюють системи ППО, які одразу збивають усі "чужорідні" повітряні цілі. Але схоже, що головному хранителю свят вдалось домовитись з Силами Оборони.

Санта подорожує світом: дивіться скриншоти зі Flightradar24

До цієї теми варто ще згадати відео, яке зараз активно поширюються мережею. На ролику видно Санту, що разом з дивовижною собакою летить на дельтаплані.

Американський Святий Миколай витає у повітрі: дивіться неймовірне відео

Хоч Санта і символом насамперед "західного" Різдва, він з кожним роком стає все більш популярний у нашій державі. Хоча стовідсотково він не замінить Святого Миколая, який є суто українським символом зимових свят та залишає подарунки не під ялинкою, як Санта, а під подушкою – чи у крайньому разі біля ліжка.

Головне насправді, аби громадяни нашої держави остаточно забули про існування Діда Мороза, якого нам упродовж багатьох років намагалась нав'язати Росія.



Чим Святий Миколай відрізняється від Діда Мороза / Картинка 24 Каналу

Поліцейські Перу, що стали Санта-Клаусами, зробили "подарунки" наркоторговцям

Нещодавно стався дуже цікавий інцидент у Перу, пов'язаний зі Сантою, Різдвом та, щонайцікавіше, наркоторговцями. Силовики країни вирішили переодягнутися у новорічні костюми, аби зловити людей, що продають наркотичні речовини.