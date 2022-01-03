Санти для полярників: на станцію "Академік Вернадський" прибула команда техніків й інженерів

В Антарктиду на українську наукову станцію "Академік Вернадський" для її модернізації прибула перша частина сезонної експедиції. Зокрема, інженери й техніки.

Експедиція вирушила з Києва 5 грудня. До сезонної команди входять здебільшого технічні фахівці, які продовжать розпочаті раніше роботи.

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Чим займатиметься експедиція

Впродовж 2 найближчих місяців інженери й техніки разом з колегами-зимівниками виконають низку важливих завдань. Мовиться про:

повну заміну паливопроводів, що з'єднують головний та резервний паливні баки між собою та з приміщенням дизельної;

заміну всіх запірних вентилів на трубах та паливних резервуарах;

організацію нової системи заземлення для об'єктів критичної інфраструктури;

виготовлення стовпчастих опор для будівлі нового складу;

розширення та приведення у відповідність до міжнародних антарктичних норм майданчика для зберігання сміття;

очищення головного паливного бака від залишків пального, осаду та парафінів, підготовка його внутрішніх стінок до антикорозійного фарбування.

Також експедиція та її колеги займатимуться відновленням теплоізоляції та вітробар'єру під головною будівлею станції на площі приблизно 30 квадратних метрів.

Ще одним їхнім завданням буде виготовлення з нержавіючої сталі нового розхідного паливного бака, який живить опалювальні котли головної будівлі.



На українську антарктичну станцію прибула експедиція / Фото з фейсбуку НАНЦ

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Як розповіли у НАНЦ, особливо на колег чекали зимівники 26 Української антарктичної експедиції, адже це перші їхні "гості" з квітня 2021 року. Вони також привезли з собою свіжі овочі та фрукти, які закінчилися на "Вернадському" ще кілька місяців тому.

Що цьому передувало

Щороку на станцію, окрім річної експедиції, вирушає сезонна, у яку входять вчені та технічний персонал.

Масштабну модернізацію станції "Академік Вернадський" НАНЦ почав 3 роки тому.

В Антарктиду 5 грудня поїхала перша частина технічного сезону. У лютому – березні 2022 року на "Вернадський" приїде друга частина інженерного загону, адже на березень – квітень заплановано ще низку технічних робіт.

Повний текст публікації НАНЦ у фейсбуці:

Санти для полярників: на "Вернадський" прибув перший загін сезонної експедиції.

У Новий рік до наших зимівників прибув не один Санта з подарунками, а цілий загін. Бо на станцію якраз дісталася перша частина сезонної експедиції, що вирушила з Києва 5 грудня.

Особливо на колег чекали зимівники 26 УАЕ, адже це перші їхні "гості" з квітня 2021 року. Тим паче вони прибули не з порожніми руками, а привезли, зокрема, свіжі овочі та фрукти, які закінчилися на "Вернадському" ще кілька місяців тому.

У цю сезонну команду входять здебільшого технічні фахівці – інженери та механіки, які продовжать початі раніше роботи з модернізації станції.

Планується, що в найближчі 2 місяці спільно з колегами-зимівниками вони виконають такі важливі завдання:

- повна заміна паливопроводів, що з'єднують головний та резервний паливні баки між собою та з приміщенням дизельної, заміна всіх запірних вентилів на трубах та паливних резервуарах;

- організація нової системи заземлення для об'єктів критичної інфраструктури. Це потребує буріння в надтвердих вулканічних породах, базальтах та андезитах понад 100 отворів діаметром 52 міліметрів;

- виготовлення стовпчастих опор для будівлі нового складу. Для цього треба розкопати до скелі сніг та лід, пробурити 96 отворів під арматуру, зафіксувати арматуру в отворах хімічним анкером, встановити опалубку та забетонувати 24 опори;

- розширення та приведення у відповідність до міжнародних антарктичних норм майданчика для зберігання сміття. Це теж передбачає бурові та арматурні роботи, бетонування, потім – виготовлення стін та даху;

- очищення головного паливного бака від залишків пального, осаду та парафінів, підготовка його внутрішніх стінок до антикорозійного фарбування;

- відновлення теплоізоляції та вітробар'єру під головною будівлею станції на площі близько 30 квадратних метрів;

- виготовлення з нержавіючої сталі нового розхідного паливного бака, що живить опалювальні котли головної будівлі, та встановлення його замість старого.

Вітаємо першу команду сезону з довгоочікуваним прибуттям на станцію і бажаємо, щоб мінлива антарктична погода дозволила втілити в життя усе заплановане.

Нагадуємо, що масштабну модернізацію станції "Академік Вернадський" НАНЦ почав 3 роки тому, вперше з моменту передачі станції Україні від Великої Британії у 1996 році.