Справа "ядерних хабарів": САП передала до суду обвинувальні акти щодо 2 фігурантів
6 липня 2021 , 18:39Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Центру протидії корупції
Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до суду обвинувальні акти щодо Ігоря Орлова та Єгора Смілого. Вони є фігурантами так званої справи "ядерних хабарів".
Справа пов'язана з махінаціями під час спорудження Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива вартістю понад 1 мільярд гривень.
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САП передала до суду обвинувальні акти щодо Орлова та Смілого
Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо керівника підрозділу "Енергоатома" Ігоря Орлова та керівника фінансової компанії "Житло-капітал" Єгора Смілого,
– йдеться у повідомленні.
Обох підозрюють у причетності до справи "ядерних хабарів".
Деталі справи: у чому підозрюють фігурантів
- У 2017 році Орлов очолював "Атомпроектінжиніринг" (відокремлений підрозділ "Енергоатома") і забезпечив перемогу на тендері будівельної фірми "Укрбудмонтаж".
- Формальною власницею цієї компанії була дружина екснардепа та забудовника Максима Микитася. Компанія мала збудувати у Чорнобильській зоні відчуження Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива за понад один мільярд гривень.
- Микитась у відповідь начебто за пособництва Смілого подарував Орлову за перемогу у тендері 3 квартири у київських житлових комплексах "Сонячна Рів'єра" та "Верховина", які будував "Укрбуд". Вартість житла оцінюють у майже 4,42 мільйона гривень.
- Орлову інкримінують отримання неправомірної вигоди, а Смілому – службове підроблення та пособництво в наданні неправомірної вигоди.
- Підозру у цій справі має також і Микитась, однак матеріали щодо нього виділили в окреме провадження.