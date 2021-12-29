САП відкрила справу проти "слуги" Клочка через "мамині" мільйони

Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження проти нардепа від "Слуги народу" Андрія Клочка. Мовиться про ознаки незаконного збагачення.

Таку відповідь САП дала на запит журналістів Bihus.Info. Саме вони і проводили розслідування щодо майна народного обранця.

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Мати Клочка стала власницею майна вартістю понад 14 мільйонів

У розслідуванні мовилось, що лише за 2 роки мати політика – Наталія стала власницею двох квартир у столиці, будинку та земельної ділянки. Також у її власності – автомобіль Tesla Model X 2016. Вартість цього – близько 14,5 мільйона гривень.

Клочко заперечував свою причетність до майна

Сам Клочко заперечував свою причетність до майна. Він запевнив, що матері допомогла сестра, у якої досить успішний бізнес. Проте журналісти перевірили цю інформацію і з'ясували, що ні в кого у родині не вистачить коштів для таких покупок.

Що відомо про кримінальне провадження САП Прокуратура відкрила кримінальне провадження за незаконне збагачення. Ця стаття передбачає відповідальність у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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Більше деталей про скандал зі майном родини Клочка:

Згідно з розслідуванням журналістів, 70-річна мати Клочка купила одразу 2 квартири в столичному ЖК Рів'єра.

Раніше вона придбала будинок під Броварами на 150 квадратних метрів та автомобіль.

У 2020-му Наталія Клочка стала власницею 24 соток в Блиставиці, що за 25 кілометрів від Києва.

Клочко у соцмережах наголосив, що не має жодного стосунку до цього майна. Мовляв, він – повнолітній, з батьками не живе і в їхні справи не втручається.

Дивіться розслідування про статки родини Клочка: відео тут