САП висунула обвинувачення нардепу Юрченку через хабарництво

Спеціальна антикорупційна прокуратура висунула обвинувачення нардепу Олександру Юрченку за хабарництво. Справа тягнеться ще з серпня 2020 року.

Крім Юрченка, обвинувальний акт також вручили його неофіційному помічнику Івану Фіщенку. Далі акт мають скерувати до суду.

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Що відомо про справу

За версією слідства, Юрченко попросив надати йому через посередника, Фіщенка, хабар у розмірі 13 тисяч доларів. Натомість нардеп обіцяв внести пропозиції до проєкту Закону України "Про управління відходами".

Надалі нібито мали принести ще 200 тисяч доларів для підкупу нардепів-членів відповідного комітету, щоб ті проголосували за пропозиції. У серпні 2020 року правоохоронці зафіксували, коли нардепу передавали першу частину хабаря. Наприкінці місяця мали дати другу частину, але вже не вийшло.

До речі, тоді ВАКС взяв під варту Юрченка із можливістю внести заставу – 3 мільйони гривень. За нього внесли гроші, тож нардеп вийшов під зобов'язання. Фіщенка теж взяли під варту з альтернативою 1 мільйон гривень застави. Помічник також вийшов із СІЗО.

ДТП з Юрченком у Львові

Крім справи про хабарництво, нещодавно Юрченко втрапив у ще одну гучну історію. 8 липня 2021 року в центрі Львова нардеп, перебуваючи за кермом автомобіля Mustang, в'їхав у Volkswagen Jetta. Згодом він накинувся на постраждалого водія і побив його. Вже 9 липня експертиза підтвердила, що народний обранець перебував у стані наркосп'яніння.

Проте Юрченко написав заяву на потерпілого водія. Мовляв, нібито саме він напав на нього, а не навпаки.