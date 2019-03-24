Скільки заробляв чиновник, якого ув'язнили за премію самому собі

САП та НАБУ прозвітували, що у березні 2019 року в одеському суді пролунав перший вирок у справі, яку антикорупціонерам вдалося довести до фіналу. Три роки реального терміну за премії наприкінці 2016 року, які сам собі призначав та підписував, отримав колишній очільник Захарівської райадміністраці на Одещині Дмитро Франчук.

Чому САП та НАБУ затримали Франчука: хронологія подій

Трохи детальніше проаналізуємо цю справу, дотримуючись хронології, аби нам усім стало зрозуміло – як швидко справа, яку ведуть антикорупційні органи перетворюється на вирок.

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Дмитро Франчук очолював Захарівську РДА півтора року, а саме у 2015-2016 роках. Так, слідство довело, що якось восени 2016 року він виписав собі понаднормові премії. У вересні та жовтні пододавав по половині окладу за виконання особливо важливої роботи та за інтенсивність праці.



Дмитро Франчук

У грудні 2016 року підписав розпорядження на преміювання самого себе за виконання особливо важливої роботи в розмірі 250% посадового окладу та за інтенсивність праці – теж на додаткові 250% від ставки. Загалом сума усіх цих додаткових нарахувань склала близько 65 тисяч гривень. При цьому так званий "голий" посадовий оклад Форманчука становив тоді трохи більше 8,5 тисяч гривень.

Я уважно прочитала судові ухвали щодо обвинувачень Форманчука. Головна претензія антикорупційних детективів полягала у тому, що чиновник не погодив накази про преміювання самого себе із головою Одеської ОДА. Резолюції на документах нібито ставила заступниця одеської обладміністрації, яка згодом у суді свого підпису не визнала. А керівник справами та головний бухгалтер Захарівської райадміністрації заявили у суді, що не посміли сперечатися із керівником району та пустили документи в роботу під його тиском.

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Нарахування провели, а вже на початку 2017 року через ці 65 тисяч гривень НАБУ порушила справу про привласнення Форманчуком державних грошей. У грудні того ж таки 2017 року вже оголосила йому підозру та передала справу до суду. Звинувачення – привласнення державних коштів.

Прокурори та судді виявились доволі принциповими. Вирок для Форманчука – три роки позбавлення волі – пролунав у березні 2019 року. САП презентувала його як неймовірне досягнення власних результатів, мовляв, нарешті довели першу свою справу до реального судового вироку та ще й реальним тюремним терміном.

Формально – так. І навіть з юридичного боку, якщо вивчати кожну кому, то теж, зробили все правильно.

Скільки заробляв Франчук на посаді держслужбовця

Але подивімось на цю подію з іншого боку. Сам Форманчук заявляв, що резолюції не підробляв – справді складав листи на свої премії, возив їх на підпис до ОДА, і з резолюціями забирав у відділі кадрів. Довести у суді свою невинуватість – так, не зміг.

Однак проаналізуємо цифри – заробітна плата державного службовця, а саме очільника району складає 8 600 гривень. Навіть у 2016 році сума, м'яко кажучи, не захмарна. Водночас не секрет, що преміювання у держслужбовців – це звичайна практика, яка дозволяє як-не-як довести оклад до частково пристойного рівня. Форманчук у цьому питані – не єдиний такий, а от вирок по ньому – єдиний.

У декларації Форманчука за 2016 рік зазначено, що зарплата становить близько 170 тисяч гривень за 12 місяців. З них – 105 тисяч гривень – це лише оклад, та ті самі 65 тисяч гривень злополучної премії наприкінці.

Якщо розподілити усю суму на 12 місяць, то вийшло б по 14 тисяч гривень зарплати на місяць. Забагато як для очільника району? Це середня зарплата пересічних офісних працівників по Києву на той самий 2016 рік.

Пам'ятаєте скандал про премії членам НАЗК, зокрема, за ту таки інтенсивність праці. Надбавки сягали 200 тисяч, а пані Наталія Корчак так само виписувала їх сама собі і від свого імені. Але документи оформлювались так, що комар носа не підточить. Тож і юридичних претензій тодішній очільниці НАЗК детективи НАБУ пред'явити підстав не мали, усе обмежилося хіба демагогією у парламентській залі.

САП похвалилася результативною справою, в якій обвинувачення склали на недотриманні формальностей із документами, в якій вирок три роки тюрми за премію в 65 тисяч гривень звучить просто як абсурд. І на оце розслідування було витрачено цілих два роки. І я упевнена – за інтенсивність роботи над цією справою так само нараховувалась премія.

А, може варто нагадати САП та НАБУ, що справа про вимагання хабарів Мосійчуком розвалена і вже безперспективна? Що бурштиновий епізод Розенблата та Полякова – так само навряд буде доведений до фіналу? Що суспільство чотири роки чекає реального результату покарання чиновників, які з бюджету крадуть мільйони та мільярди, а не копійки?