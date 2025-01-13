Обеззброїли, обшукали та зв'язали: боєць "Азову" розповів, як сапери брали у полон росіян

Сапер бригади "Азов" на псевдо "Павук" розповів, що військовим саперам також вдавалося брати в полон росіян. Загалом вони взяли п’ятьох окупантів – за перший раз двох, і за другий – трьох.

Про це "Павук" розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу. Водночас військовий окремо наголосив, що сапери належать до підрозділів бойового забезпечення, а не штурмовиків.

Читайте також Ніхто не перерізає дроти, – сапер "Азову" розвіяв стереотипи про особливості його роботи

Сапери взяли в полон п'ятьох росіян

"Павук" розповів, що в першому випадку у саперів було завдання йти на позицію, з якої піхота у важких боях вибила противника. За його словами, на крайній позиції військові помітили ворога, після чого зведений загін увірвався в окопну лінію та почався бій.

Частина росіян заховалася у бліндажі, звідки вела вогонь і кидала гранати. "Павук" пояснив, що противник викликав підкріплення, тому частина українських розвідників вийшла з окопної лінії і зав'язала бій з групою росіян, яка бігла на допомогу.

Я просунувся вперед до входу у бліндаж, інший сапер-побратим "Пак" надавав підтримку вогнем групі розвідників, що вели бій наверху. Я "відпрацював" приблизно 8 своїх та чужих магазинів всередині бліндажа та "закотив" туди 7 чи 8 своїх і чужих гранат, противник відмовився здаватися та відстрілювався, викидав гранати нам під ноги,

– сказав "Павук".

За його словами, після якоїсь з гранат противник перестав відстрілюватись, а далі "Грізлі" запропонував росіянам здатися, на що вийшли двоє поранених окупантів. Одного розвідник з загону "Павука" взяв під конвой, а іншому він наклав турнікет на руку та передав його суміжнику.

У другій історії, яку розповів військовий, група саперів з трьох людей мала замінувати танконебезпечний напрям. Після того, як "Павук" віддав команду відійти в посадку, позаду штурмової групи вони виявили групу противника, яка заховалась у норі.

Ми почали туди стріляти, на що почули крики російською та питання "Вы кто?", я відповів щось типу "Мы свои, с соседнего подразделения. Выходите или закинем гранату". Виліз перший росіянин, якого ми обеззброїли та вклали вниз. Решта росіян зрозуміла, що відбувається, але здались, інакше ми закотили б їм гранати в нору. Так, здалось ще двоє, яких ми обеззброїли, обшукали та зв’язали,

– розповів боєць "Азову".

Окремо сапер нагадав, що приблизно 800 бійців "Азову" досі перебувають у полоні, тому українці беруть росіян в полон для поповнення обмінного фонду.